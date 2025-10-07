香包香氣到潦溪體驗！台灣設計展「平安行」展區 讓民俗變５感遊戲

「平安行」展區打造沉浸式遊戲邀請觀眾體驗信仰生活的厚度。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／彰化報導〕由經濟部產業發展署與彰化縣政府各局處主辦，執行單位為台灣設計研究院與衍序規劃設計顧問有限公司共同執行的「2025台灣設計展」展區將於10月10日至26日在彰化開展。其中「平安行 Path of Pîng-an」展區，用互動科技重新演繹彰化人的祈願日常，觀眾可嗅聞香包香氣、參與遊戲、甚至點亮自己的「字姓燈」，成為展場裡的「爐主」。

「平安行」展區由平凡製作、發落文化共同策展，三分之三設計規畫空間，邀互動設計團隊「馥谷餘」打造沉浸式遊戲。遊戲以「南瑤宮笨港進香」橫渡濁水溪的「潦溪」為靈感，透過聲光與感測裝置，觀眾能體驗群眾信仰的節奏與熱度。

請繼續往下閱讀...

花壇文德宮的迎燈排陳列於展間，觀眾可體驗「字姓燈」互動裝置。（記者董柏廷攝）

另一個熱門區域是「花壇迎燈排」互動裝置。觀眾輸入姓氏後，系統即刻生成專屬「字姓燈」，象徵家族延續與祝福。馥谷餘團隊表示：「我們希望透過科技讓傳統民俗成為可被感知的身體記憶，讓人重新理解什麼叫作『心安』。」

伸港福安宮的安營，象徵聯合保障地方安寧。（記者董柏廷攝）

此外，由投影科技品牌「BenQ 台灣」提供技術支援的六面圓弧投影，將彰化人信仰的日常景象完整重現：稻田、香案、普度肉山、溪邊群眾……搭配鹿港獨立樂團「農村武裝青年」創作音樂，讓觀眾沉浸在土地的節奏與祈願之中。展覽詳詢2025台灣設計展官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法