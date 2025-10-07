從一桌供品到一縷香火！鹿港「平安行」展區 讓人看見彰化人生活厚度

展場陳列彰化人拜天公的「頂桌」與「厦桌」等供品配置，並搭配由「農村武裝青年」製作的展演音樂，呈現民間祭儀背後的厚度與節奏。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／彰化報導〕由經濟部產業發展署與彰化縣政府各局處主辦，執行單位為台灣設計研究院與衍序規劃設計顧問有限公司共同執行的「2025台灣設計展」展區將於10月10日至26日在彰化開展。其中「平安行 Path of Pîng-an」展區，以「平安」為主題，從家庭香案到普度場景，帶領觀眾理解民俗信仰如何構成生活的節奏與美感。

新媒體藝術動畫，呈現宛如置身仙界的感受（記者董柏廷攝）

策展人之一黃銘彰受訪時表示：「我們希望觀眾理解，平安不是靜止的祈願，而是一種共同生活的能量。」展場內陳列彰化人拜天公的「頂桌」與「厦桌」供品配置，搭配展演音樂由「農村武裝青年」製作，呈現民間祭儀背後的厚度與節奏。

請繼續往下閱讀...

觀眾在行進間能看到歲時節慶的曆法圓盤、民俗物件與影像紀錄，從「備桌」、「祭禮」、「普度」一路走進彰化人的生活信仰。普度，是彰化人一年中最盛大的信仰活動之一，也是「平安行」展覽的重要靈感來源。

展場以堆疊的供品景象，重現普度時家戶共同準備祭品的繁忙與虔誠。從米、粽、餅、香燭到紙錢，每一項都蘊含感恩與祈福之意。鹿港人相信，普度不只是為了祭拜好兄弟，更是一種社區集體行動，象徵彼此照應、共享平安的信念。

以米粿製作祭祀好兄弟的供品，以魚蝦蟹昆蟲等為主，是彰化普度儀式之一。（記者董柏廷攝）

黃銘彰說明，展區透過影像、實體桌案與音樂設計，讓觀眾彷彿置身普渡現場，感受那份「敬天地、重人情」的文化節奏，也理解平安並非個人的祈願，而是一場眾人共同完成的儀式。

此外，展覽場地鹿港公會堂，是1928年興建的縣定古蹟。它曾是奉祀蘇府王爺的「萬春宮」舊址，也是鹿港八郊之一「廈郊」所在地。從神明廟宇到公共聚會場所，空間百年來見證信仰與社會的轉變，如今再度成為「平安之行」的重要起點，讓觀眾透過「設計」沉浸在貼近庶民的祈願生活之中。展覽詳詢2025台灣設計展官網。觀眾可於「平安行」展抽得繪有以民俗船同為設計的平安行籤符。（記者董柏廷攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法