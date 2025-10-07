台灣建築獎入圍揭曉 新北市美術館等10作品角逐

2025台灣建築獎入圍名單7日揭曉，本屆符合參選資格作品共113件，最終選出10件作品進入決選，新北市美術館（圖）也在入圍之列。（姚仁喜｜大元建築工場&Iwan Baan、中央社提供）

〔中央社〕「2025台灣建築獎」入圍名單今天揭曉，包括新北市美術館、桃園市兒童美術館、基隆塔、新竹科學園區X基地第一軟體大樓等10件作品入圍，得獎名單將於11月公布。

根據《建築師雜誌》發布的新聞稿，今年符合參選資格作品共113件，10月1日召開複選會議，由5位評審於書面審查時勾選出1票以上作品共55件，經進行討論及投票，最終選出10件作品進入決選，共同角逐今年的台灣建築獎。

評審團將於11月5日至7日進行現勘後，召開決選會議，選出2025台灣建築獎。

新聞稿指出，今年評審團由何震寰、何黛雯、宋立文、賴人碩、闕河彬等專家學者組成，建築師闕河彬擔任評審團召集人。

評審團對於本屆評選的共識，除了美感之外，還包括作品能否展現建築師對所處時代的看法，並提出創新見解；創作背後具有清楚的問題意識，並透過作品展現；展現以人為本的社會及土地關懷；具有當代性，回應城市紋理，亦能反映集體記憶。

10件入圍作品如下：基隆山海城再造串聯計畫（基隆塔）、國立歷史博物館修復及再利用、桃園市兒童美術館、新北市美術館、育賢二期社會住宅、上海商業儲蓄銀行總行大樓、東海大學學生宿舍、竹蓮國小活動中心、宜蘭轉運站及新竹科學園區X基地第一軟體大樓。

