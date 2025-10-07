自由電子報
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

台北漢來迎2週年慶 ｢雙年璀璨•雙倍歡樂｣優惠35折起

2025/10/07 18:14

台北漢來大飯店即日起至11月5日，推出2週年「雙年璀璨•雙倍歡樂」住房專案。（台北漢來大飯店提供）台北漢來大飯店即日起至11月5日，推出2週年「雙年璀璨•雙倍歡樂」住房專案。（台北漢來大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕2023年10月開幕的台北漢來大飯店迎來兩週年慶，為感謝旅人一路支持與陪伴，即日起至11月5日，推出2週年住房專案「雙年璀璨•雙倍歡樂」，超值優惠35折起，入住豪華客房享用高人氣島語豐盛早餐，還能在以光、影、花、植為主題打造的唯美大廳酒廊舉杯暢飲雙人特調，傳遞「雙倍喜悅」的核心理念；為了讓雙倍喜悅再升級，入住週年慶專案加價2,222元，即可升等豪華套房1晚與尊享貴賓軒禮遇，同時再加碼贈房客專屬的大廳酒廊雙人特別套餐。此外，飯店也為10月壽星準備驚喜禮遇，凡於10月期間入住的10月壽星，每房再贈精選氣泡酒2瓶，與摯愛親友共享專屬的生日歡聚時光。

「雙年璀璨•雙倍歡樂」住房專案加價即享升等豪華套房及大廳酒廊雙人套餐。（台北漢來大飯店提供）「雙年璀璨•雙倍歡樂」住房專案加價即享升等豪華套房及大廳酒廊雙人套餐。（台北漢來大飯店提供）

除了祭出超值住房優惠，週年慶期間，台北漢來更將慶祝氛圍延伸至線上互動，官方臉書粉專將於10月1至31日舉辦「好禮成雙！雙手比YA」活動。粉絲上傳創意「雙手比YA」照片並標記2位好友，即有機會抽中價值28,875元的豪華套房住宿券，共有2位幸運兒能體驗台北漢來的賓至如歸享受。活動以「雙」為概念，將「生日喜悅、專案優惠、好禮抽獎」三重驚喜串連，邀請旅人線上線下同步參與，與台北漢來共享週年盛典。

入住台北漢來不可錯過熱門打卡推薦的戶外無邊際泳池。（台北漢來大飯店提供）入住台北漢來不可錯過熱門打卡推薦的戶外無邊際泳池。（台北漢來大飯店提供）

台北漢來大飯店表示，品牌以「現代簡約奢華」為定位，無論是可眺望壯麗山景與城市天際線的智能客房，或是超夯必打卡的戶外無邊際泳池，都讓旅人留下深刻回憶；完善的三溫暖設施與24小時健身房，為不同型態的旅客打造自在悠閒的都會度假氛圍，自開幕以來，深受各界名人青睞，包括木村拓哉、孫藝真等國際巨星都曾入住，今後也將持續秉持「以旅人為中心」的精神，不斷推出創新與驚喜回饋，讓旅客的每一次停留，都成為難以取代的記憶。更多相關訊息詳詢台北漢來大飯店官網。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

