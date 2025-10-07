自由電子報
藝文 > 即時

國慶總統府建築光雕展演點燈 賴清德、韓國瑜同喊花蓮加油

2025/10/07 19:49

總統賴清德、立法院長韓國瑜共同出席總統府光雕點燈儀式。（記者塗建榮攝）總統賴清德、立法院長韓國瑜共同出席總統府光雕點燈儀式。（記者塗建榮攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕由總統府指導、文化總會及文化部共同主辦的2025國慶總統府建築光雕展演，今晚點燈，總統賴清德、立法院長韓國瑜共同出席，看到總統府塔樓頂端打著「花蓮加油」字樣，都有感而發，為逝者哀悼，也對由各地湧入幫忙的志工超人們表達感謝。

今年適逢金鐘獎60週年，光雕展演特別以「不要轉台 馬上回來」（Stay Tuned, TAIWAN）為主題，串聯62部經典電視劇及25檔熱門綜藝節目為元素，並邀請到金鐘獎紀錄保持人沈春華，以及首位以女性獲得男主角獎的演員陳亞蘭擔任聲音演出。

點燈儀式仿電視節目開鏡儀式，由眾人拉開攝影機的紅布，象徵點燈。（記者塗建榮攝）點燈儀式仿電視節目開鏡儀式，由眾人拉開攝影機的紅布，象徵點燈。（記者塗建榮攝）

文總秘書長李厚慶表示，聚焦台灣電視史縮影，除希望打破藩籬，讓不同國家、性別、族群及年齡的人，藉由共感的影像語言、一起經歷過的事件及議題，在總統府前創造出屬於這個世代的共同記憶。

而電視的影響力，不僅是訴說台灣故事，也具有傳遞資訊的意義。李厚慶以此次花蓮光復鄉的災情為例，也是透過新聞播報，讓大家看到許多鏟子超人自發前進花蓮，不求回報，只為了幫助受災戶早日重建家園。

賴清德總統表示，看到「花蓮加油」的字樣，除要向逝者表達哀悼，也祝福受傷者早日康復，同時感謝所有志工超人們，並再度向為救災不幸離世的「挖土機超人」林鴻森表達哀悼與敬意。

