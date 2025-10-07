又一記者捲黃國昌跟監門 聯合報聲明：前員工說明不予置評

聯合報聲明。（翻攝自聯合報新聞網）

〔記者凌美雪／台北報導〕民眾黨主席黃國昌被爆指揮狗仔集團跟拍政敵，偷拍照再透過中間人向藍營民代推銷；根據《鏡週刊》今天報導，國民黨立委王鴻薇曾爆總統府秘書長潘孟安「金屋藏潘」事件，疑似王鴻薇的助理張凱維拿謝幸恩的跟監資料，還跟聯合報H姓記者有密切配合。

對此，H姓記者侯俐安傍晚以長篇聲明說明當時獨家新聞的處理過程，撇清與謝幸恩的關係。不過，聲明中卻意外揭示了，因為自己與社方對於處理該新聞的方式意見不同，導致後來決定離職。

侯俐安表示，對於潘孟安台北住所的新聞，她在2023年從不同管道接獲爆料之後，本於職責多方查證，但她將相關內容回報報社時，長官卻要求她找立委合作，並於最後以王鴻薇名義爆料，「這並非我的意願」。侯俐安說，當王鴻薇指派助理張凱維為窗口接洽時，張凱維也提供許多內部照片給他，但他不清楚對方如何取得那些照片。

侯俐安說，由於當時新聞她想呈現的方式與報社差異甚大，導致後續她感到被誤會抹黑等，她完全不能認同報社的處理模式，最終選擇離開。

對此，《聯合報》晚間也發出聲明表示：「針對鏡報報導黃國昌揭弊事件，聯合報前員工侯俐安7日已有所說明，本報不予置評。聯合報對新聞處理有嚴謹的規範，對新聞事實一貫善盡查證的責任。」

