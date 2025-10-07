布拉瑞揚舞團《我・我們》首部曲10/11、12登衛武營 舞動排灣族青春能量

布拉瑞揚舞團《我・我們》首部曲10月11至12日於衛武營登場。（衛武營提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心歡慶7週年，獻上布拉瑞揚舞團10月11、12日由國際級編舞家布拉瑞揚・帕格勒法領軍，攜手金曲歌后ABAO阿爆與藝術家磊勒丹．巴瓦瓦隆，跨世代排灣族3人共同創作《我・我們》首部曲，展現當代舞蹈、電音與多媒體影像融合文化派對。

「希望有一天，可以帶自己的舞團來演出」，布拉瑞揚2011年於美國舞蹈節演後許下願望，2015年回到台東家鄉創立舞團，與一群相信回家跳舞部落青年，從勞動與吟唱中找回傳統與文化，在山海與聲光之間尋回部落靈魂，10年淬鍊展現最純粹生命力，榮獲文化部台灣品牌團隊殊榮，更受邀至日本、法、德等多國演出，並首度完成美國巡演備受好評。

《我・我們》創作源自排灣族三階段生命觀，首部曲「pulima」（手巧之人）從年輕世代雙手開始探索自我，邁向長智慧階段，最後以心出發。3位藝術家聯手打造舞蹈、音樂、視覺全面超載極致體驗，具象化「我」與「我們」對話。

編舞家布拉瑞揚・帕格勒法顛覆過往創作，邀請音樂總監阿爆（阿仍仍）和電子音樂製作人溫娜以迷幻電子節拍揉合部落古謠，啟動舞者身體想像，以自我為出發，碰撞彼此靈魂，呼應年輕生命衝動與創造力；藝術家磊勒丹設計充滿力量圖像，以大量霓虹線條，勾勒出驚奇鮮活科幻宇宙。

衛武營表示，「Let's jump into the flow！不怕流汗，我們都在河流裡─只管跳進來！」，10月11、12日跟著排灣族夢幻隊組合和布拉瑞揚舞團舞者，一起探尋《我・我們》新生與熱力，體驗聲光編織電幻生命旅程，舞者將釋放最躁動青春動能，讓身體每個細胞順從直覺顫動，展現土地與自我的深刻探尋。

