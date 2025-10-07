自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

韓國觀光公社KOREA PLAZA講座 冬遊韓國亮點台中、高雄開講

2025/10/07 21:36

韓國觀光公社將於台中、高雄舉辦冬遊韓國亮點講座活動，圖為濟州山茶花森林。（韓國觀光公社提供）韓國觀光公社將於台中、高雄舉辦冬遊韓國亮點講座活動，圖為濟州山茶花森林。（韓國觀光公社提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕近兩年，高雄及台中飛往韓國的班機陸續增加，除了原有的高雄-仁川、高雄-釜山之外，還增加了高雄-金浦、高雄-濟州、台中-仁川、台中-濟州航線。韓國觀光公社為提供中南部旅人最專業的韓國旅遊資訊，將與濟州駐台觀光推廣辦事處處長於10/17前往台中、與釜山觀光公社駐台辦事處處長於10/18前往高雄，舉辦冬遊韓國亮點講座。韓國觀光公社除了為前來參加講座的台灣民眾準備參加禮及韓式小點心，也在講座前特別安排螺鈿鑰匙圈DIY活動給中南部的K-FANS專屬體驗，報名至10/15週三23：55。

兩場冬遊韓國亮點講座活動，重點分別加強濟州和釜山。（韓國觀光公社提供）兩場冬遊韓國亮點講座活動，重點分別加強濟州和釜山。（韓國觀光公社提供）

濟州石頭文化公園雪景。（韓國觀光公社提供）濟州石頭文化公園雪景。（韓國觀光公社提供）

韓國觀光公社表示，台中場是10/17（五），地點在台中沃茲新創空間（西屯區四川路87號B1），參加名額：講座150名、K-FANS限定工作坊20名，活動時間：K-FANS專屬螺鈿鑰匙圈DIY 18：45-19：15、講座19：30-21：30（韓國冬季旅遊介紹 + 重點加強濟州），報名方式詳詢台中場報名網址

高雄場韓國冬季旅遊介紹重點加強釜山，圖為釜山海雲台光慶典。（韓國觀光公社提供）高雄場韓國冬季旅遊介紹重點加強釜山，圖為釜山海雲台光慶典。（韓國觀光公社提供）

釜山廣安大橋夜景。（韓國觀光公社提供）釜山廣安大橋夜景。（韓國觀光公社提供）

高雄場是10/18（六），地點在高雄夢時代8樓演藝廳（前鎮區中華五路789號），參加名額：講座200名、K-FANS限定工作坊20名，活動時間：K-FANS專屬螺鈿鑰匙圈DIY講座 | 14：15-14：45、講座15：00-17：00（韓國冬季旅遊介紹 + 重點加強釜山），報名方式詳詢高雄場報名網址 。欲知更多相關細節或詢問，詳詢韓國觀光公社台北支社FB韓國觀光公社台北支社IG

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應