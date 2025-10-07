自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

台灣設計展「光雕秀」鹿港公會堂搶先曝光 肉圓、爌肉飯都來了！

2025/10/07 21:37

台灣設計展的光雕秀將在鹿港公會堂登場，以彰化產業、美食與民俗工藝為創作元素。（彰化縣政府提供）台灣設計展的光雕秀將在鹿港公會堂登場，以彰化產業、美食與民俗工藝為創作元素。（彰化縣政府提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕鹿港光雕秀又來了！台灣設計展首次在彰化舉辦，鹿港公會堂再次成為光雕秀的最佳畫布，端上彰化特色的民俗與工藝，還有肉圓、爌肉飯的元素，在12分鐘的光雕秀，看見彰化！

台灣設計展的光雕秀將在鹿港公會堂登場，以彰化產業、美食與民俗工藝為創作元素。（彰化縣政府提供）台灣設計展的光雕秀將在鹿港公會堂登場，以彰化產業、美食與民俗工藝為創作元素。（彰化縣政府提供）

配合台灣設計展規劃的鹿港光雕秀，今天（7日）晚間搶先曝光，以「耀啟．彰化行」為設計主軸，光雕秀出自彰化在地青年團隊光滿樓，由彰化在地年輕世代，透過光影藝術來向全台灣人介紹家鄉的風采與魅力。

台灣設計展的光雕秀將在鹿港公會堂登場，以彰化產業、美食與民俗工藝為創作元素。（彰化縣政府提供）台灣設計展的光雕秀將在鹿港公會堂登場，以彰化產業、美食與民俗工藝為創作元素。（彰化縣政府提供）台灣設計展的光雕秀將在鹿港公會堂登場，以彰化產業、美食與民俗工藝為創作元素。（彰化縣政府提供）台灣設計展的光雕秀將在鹿港公會堂登場，以彰化產業、美食與民俗工藝為創作元素。（彰化縣政府提供）

彰化縣長王惠美表示，這次光雕秀加入互動遊戲，現場民眾可以用手機，創造屬於自己的「燈籠」，然後再投影到平面，同時也把100位小朋友彩繪作品，運用AI技術變成了動態光雕，讓光雕秀不只是觀看，也有互動，也有兒少的參與。

鹿港光雕秀將在設計展10月10日至26日期間，每星期五到星期日登場，時間為晚間6點半到9點炫麗展演，每半小時展演1次。　　 　

