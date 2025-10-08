呼應嘉市建城321年 世賢圖書館推桃城文學獎主題展「在頁裡轉聲」

「在頁裡轉聲」桃城文學獎主題展，希望透過聲音與文字的對話，讓大家聽見嘉義人的百工百業。（嘉市政府提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕今年為嘉義市建城321年，市府正籌備12月「城市博覽會」，嘉市閱讀品牌「桃城文學什光紀」以「迴響嘉義321」主題呼應慶祝建城系列活動，正在世賢圖書館大廳展出「在頁裡轉聲」桃城文學獎主題展，希望透過聲音與文字的對話，讓大家聽見嘉義人的百工百業。

市府文化局表示，桃城文學獎各屆得獎作品都是上上之選，為響應嘉市建城321年，加入「聲音」概念，將城市的聲響與時間緊密扣合，以「迴響嘉義321」為主題，來回應耕耘多年的「桃城文學獎」，並在世賢圖書館展出近5年桃城文學獎與百工百業的嘉義人在艷陽、豐饒的文化藝術中的得獎作品。

展覽以記錄書寫「嘉義的字、嘉義的人、嘉義的聲」策展方式呈現，希望透過「他人視角中的桃城」與「我之於嘉義古城的感知」，讓觀展者漫步於聲音與文本構成的感受與巷弄街道之間，在嘉義這座城市的時光脈絡裡，感受過去與當下的迴響，共同譜寫屬於你我與桃城的故事。展期至11月23日。

文化局表示，今年桃城文學什光紀特別企畫「杉聲讀演會」為系列活動揭開序幕，一系列精彩活動報名連結與相關資訊將陸續於臉書粉專及官網發布，盼望有更多人走入桃城，聽見嘉義的聲音，感受嘉市溫潤的藝文氣息。

