自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

奧地利國寶維也納少年合唱團 10/17屏東獻唱

2025/10/08 14:32

維也納少年合唱團10月17日在屏東演藝廳演出，將帶來天籟般的音樂饗宴。（屏東縣政府提供）維也納少年合唱團10月17日在屏東演藝廳演出，將帶來天籟般的音樂饗宴。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕來自音樂之都，被譽為世界最美歌聲的維也納少年合唱團，將於本（10）月17日晚上7時30分在屏東演藝廳演出，傳唱527年的天使之聲，將為屏東觀眾帶來天籟般的音樂饗宴。

被譽為「奧地利國寶」維也納少年合唱團，將於10月17日在屏東演藝廳音樂廳演出。（屏東縣政府提供）被譽為「奧地利國寶」維也納少年合唱團，將於10月17日在屏東演藝廳音樂廳演出。（屏東縣政府提供）

維也納少年合唱團創立於1498年，是世界上最著名的合唱團，1918年之前，他們隸屬於宮廷，只為皇家獻唱，現在則是全球各地爭相邀請的合唱天使。史上多位著名音樂家年幼時都曾加入此團成為團員，包括交響樂之父海頓，以及歌曲之王舒伯特。

屏東縣政府文化處表示，目前維也納少年合唱團以4位奧地利音樂家為名，分成海頓團、莫札特團、舒伯特團與布魯克納團，輪流至世界各地巡迴演出，所到之處均受到熱烈歡迎。今年來台的是舒伯特團，由義大利籍的尼可洛．莫雷羅 （Niccolò Morello）擔任指揮。

奧國政府在1960年代將奧地利的國徽頒給維也納少年合唱團當作團徽，象徵至高無上的榮耀，維也納少年合唱團的歌唱傳統2017年也被聯合國教科文組織列為奧地利非物質文化遺產，堪稱奧地利國寶。

維也納少年合唱團由9至14歲男童組成，招牌的水手服，黃鶯般的歌聲風靡全球，已成為許多愛樂者童年共同記憶。這群來自多瑙河畔的小天使，將帶來多元動人曲目，包括史特勞斯的華爾茲及波卡舞曲、世界名曲、聖歌、奧地利民謠等。另外也特別準備台灣歌曲要獻給本地的愛樂者，精彩可期。屏東藝遊卡會員享票價75折優惠，購票請上 OPENTIX 兩廳院文化生活

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應