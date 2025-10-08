國慶日來彰化走一圈！ 台灣設計展10/10開「彰」

設計展規劃了3大展區、15個「主題分行」，展覽內容橫跨城市治理、在地產業、文化歷史、青年創意和植物美學等多元面向，就是要用設計力讓大家重新認識彰化。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕10月10日國慶日連假不只放假，彰化也要熱鬧開展！「2025台灣設計展—彰化行」將在國慶日當天正式登場，為期17天，邀請全國民眾一起走進彰化，感受這座城市的人文底蘊與產業創意。今天（8日）縣府在縣議會新館舉行開幕記者會，經濟部次長何晉滄、縣長王惠美、台灣設計研究院院長張基義及各界嘉賓齊聚一堂，共同敲響銅鑼，宣告「彰化行」正式開「彰」了。

由經濟部與彰化縣政府聯手打造的「2025台灣設計展」，是彰化史上頭一遭！彰化主展覽場縣立美術館展出「製造行」的產業特色。（記者張聰秋攝）

何晉滄表示，台灣設計展從2003年舉辦至今邁入第23屆，今年首度落腳彰化。這不只是展覽，更是中央與地方攜手打造城市意象、推動產業創新的平台。他說，彰化擁有深厚歷史與多元產業，是全台車輛零組件密度最高的地區，也有豐富的文化資產與工藝底蘊。這次展覽橫跨彰化市、鹿港、田尾、田中4個展區，規模創歷年新高，邀集超過700位設計師、1600家廠商參與，其中近半數設計師來自彰化，充分展現在地創意能量。

設計展中彰化美術館的「製造行」主題，一睹彰化製造產業發展史。（記者張聰秋攝）

王惠美指出，這次展覽以「彰化行」為主題，結合3大展區與15個主題分行，從城市治理、青年創意、地方產業到文化美學，呈現彰化的多樣面貌。她強調，展期跨越3個週末，活動串聯「潮派鹿港」音樂祭、「潮派卦山」城區表演及田尾「花田衣秀」等主題，讓展覽不只好看、更好玩。

為期17天的設計盛會，橫跨彰化市、鹿港、田尾、田中4大鄉鎮市，邀請全國民眾一起「行」進彰化，感受這座古都超過300年的歷史底蘊與產業魅力。（記者張聰秋攝）

縣府也規劃18條旅遊推薦路線，從老城巷弄到產業見學，讓民眾能深度探索不同樣貌的彰化；還推出「彰化行APP」，整合地圖、導覽與展覽資訊，讓遊客輕鬆查詢、跟著玩。

何晉滄強調，經濟部與縣府2年前就開始籌備，整合中央與地方資源，讓設計導入產業創新、商圈升級與城市友善空間的改善。今年展覽規劃19個主題展，涵蓋隱形冠軍產業、循環設計、AI應用等面向，期望把彰化的創新實力與文化底蘊推向全台。

「2025台灣設計展」將從10月10日展出至26日，適逢國慶與光復連假，縣府誠摯邀請全國民眾一起來「彰化行」，看見不一樣的彰化。

