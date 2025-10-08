自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

「台中．藝文好行」邀千百位學子走出校園 打造文化行動教室

2025/10/08 15:29

台中藝文好行活動，帶領學生到國立台灣美術館參觀當期展覽。（記者陳建志攝）台中藝文好行活動，帶領學生到國立台灣美術館參觀當期展覽。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕由文化部委辦、台中市政府文化局執行的「台中．藝文好行」，2年來結合文化部及台中市所轄藝文場館，設計多樣化主題行程，帶領國小至高中學生走出校園，一同探索表演藝術、工藝、歷史文化等多元的藝術體驗，已累積近9千人參與，其中偏鄉學校的參與率更高達48%，獲得師生一致好評。

台中藝文好行活動，邀請學子到葫蘆墩文化中心欣賞「身聲跨劇場」，並與團員進行互動遊戲。（記者陳建志攝）台中藝文好行活動，邀請學子到葫蘆墩文化中心欣賞「身聲跨劇場」，並與團員進行互動遊戲。（記者陳建志攝）

市府文化局表示，今年「台中．藝文好行」系列活動最後階段的遊程近日已順利完成，行程包含港區藝術中心「來一場超人的冒險——台灣美學與馬戲」，由「狂夢藝術」帶來《野蠻的優雅》演出，融合新馬戲、舞蹈與現場音樂的表演形式，近距離的馬戲教學互動，帶給學生多元感官的劇場。

接著走訪彰化生活美學館，參觀「卦山探尋．祕境攝影」展覽，學生們在探索過程中進行攝影創作，並藉由藍晒技法完成專屬自己的作品，留下難忘回憶。

此外，由葫蘆墩文化中心策畫「國小藝術聯想之旅」，先至國立台灣美術館參觀當期展覽，隨後至葫蘆墩文化中心欣賞「身聲跨劇場」帶來的兒童劇演出，體驗劇場表演的魅力。參與師生對於劇場體驗留下深刻印象，大讚演出、展覽行程充實好玩。

市府文化局表示，文化部校外文化體驗計畫「台中藝文好行」系列活動，以台中市4個文化中心及纖維工藝博物館為據點，整合中部藝文場館資源，媒合藝術工作者，透過多元型態藝文體驗活動，以偏鄉學校優先，邀請學生走出校園，並藉機推廣「文化幣」與「青年席位」，期待藉由學子親身體驗文化活動，提高藝文參與興趣，進而活絡藝文環境，辦理2年來都獲得師生高度滿意肯定，未來將持續推動藝文教育扎根。

