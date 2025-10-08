自由電子報
回收寶特瓶化身漂浮地景 元智大學藝設系師生以藝術喚醒環保意識

2025/10/08 15:36

元智大學藝設系師生參加「2025新北濕地藝術季——種籽之旅」，創作「種籽的幾何學：對立的共生」作品。（元智大學提供）元智大學藝設系師生參加「2025新北濕地藝術季——種籽之旅」，創作「種籽的幾何學：對立的共生」作品。（元智大學提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市私立元智大學藝術與設計學系秉持環境永續的核心理念，受邀參加新北市政府主辦的「2025新北濕地藝術季——種籽之旅」，由藝術與設計學系助理教授黃琬雯帶領學生團隊創作「種籽的幾何學：對立的共生」作品，即日起在板橋新月橋下的新海二期人工濕地展至11月4日，之後將移回元智大學校園內展出，做為藝術行動與永續材料實踐的應用。

元智大學藝設系師生參加「2025新北濕地藝術季——種籽之旅」。（元智大學提供）元智大學藝設系師生參加「2025新北濕地藝術季——種籽之旅」。（元智大學提供）

黃琬雯表示，作品以「種籽」為象徵，探索自然秩序、生命循環與人類活動之間的平衡，作品靈感來自濕地常見的被子植物五瓣花與水生植物維管束切面，呈現自然中的幾何秩序之美；團隊以回收寶特瓶構築漂浮結構，並以螢光骨架連結出五邊形與十邊形的分形形式。

元智大學藝設系師生參加「2025新北濕地藝術季——種籽之旅」，創作「種籽的幾何學：對立的共生」作品。（元智大學提供）元智大學藝設系師生參加「2025新北濕地藝術季——種籽之旅」，創作「種籽的幾何學：對立的共生」作品。（元智大學提供）

白天，作品化為漂浮於水面的寶特瓶地景；夜晚，僅見閃爍微光的幾何花瓣在水面上綻放，象徵人工與自然的交融與共生。而寶特瓶象徵城市消費循環，植物幾何代表自然生態的循環，兩者對立卻相互映照，正是人與自然共存的縮影。

元智大學藝設系師生參加「2025新北濕地藝術季——種籽之旅」，創作「種籽的幾何學：對立的共生」作品。（元智大學提供）元智大學藝設系師生參加「2025新北濕地藝術季——種籽之旅」，創作「種籽的幾何學：對立的共生」作品。（元智大學提供）

作品自構思到成形歷時數月，元智師生團隊從暑假開始透過校內清潔人員協助搜集逾600個寶特瓶，經過清洗、穿洞、密封、連結與現地安裝等繁複步驟完成，並與濕地志工協力合作，透過勞動與實作，體驗環境藝術的挑戰與意義，將藝術行動轉化為理解自然的方式。

元智大學藝設系師生參加「2025新北濕地藝術季——種籽之旅」，創作「種籽的幾何學：對立的共生」作品。（元智大學提供）元智大學藝設系師生參加「2025新北濕地藝術季——種籽之旅」，創作「種籽的幾何學：對立的共生」作品。（元智大學提供）元智大學藝設系師生參加「2025新北濕地藝術季——種籽之旅」，創作「種籽的幾何學：對立的共生」作品。（元智大學提供）元智大學藝設系師生參加「2025新北濕地藝術季——種籽之旅」，創作「種籽的幾何學：對立的共生」作品。（元智大學提供）

參與學生簡捷融表示，自家住在桃園大溪，位於大漢溪上游，印象中的溪水清澈乾淨，但當他穿著青蛙裝踏入新海濕地時，濕黏的觸感令他驚訝。這次創作體會到自然在污染下的脆弱與堅韌，自然的力量雖能自我淨化修復，但也提醒人類的破壞無處不在。

學生程家倩說，透過種子與幾何的結合，團隊學習觀察自然秩序，也思考人類在其中的角色，當作品隨水波漂浮時，瞬間感受到藝術與永續之間的深刻連結；黃裕勝也分享，從材料測試、組裝到完成，經歷許多挑戰，也獲得許多幫助，從中更理解藝術創作的真諦。

元智大學藝設系師生參加「2025新北濕地藝術季——種籽之旅」。（元智大學提供）元智大學藝設系師生參加「2025新北濕地藝術季——種籽之旅」。（元智大學提供）

