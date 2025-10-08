懶人救星官方APP來了！逛台灣設計展下載「彰化行」不迷路

彰化縣政府邀請大家設計展覽期間，下載「彰化行」APP，一起走進彰化，體驗設計的力量與無限魅力。（彰化縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕懶人救星來了！23年來最大規模的2025台灣設計展，將於後（10）日國慶日在彰化登場，展期長達17天，至10月26日。為了讓民眾逛展不迷路、活動一手掌握，彰化縣政府特別推出官方APP「彰化行」，已在App Store與Google Play雙平台免費下載。

縣府指出，今年設計展規模創新高，展區橫跨彰化市、鹿港、田尾、田中4地，總面積超過31.5萬坪，活動多達588場。為避免資訊太爆炸，縣府首度為大型活動打造「彰化行」APP，整合展覽導覽、交通接駁、活動推薦等功能，堪稱手機裡的「智慧導遊」。

最方便的「互動地圖」功能，可顯示展館、服務設施、活動地點與接駁站點，一鍵導航不怕迷路。地圖右下角還能篩選展館、活動、接駁車等分類，找資訊更快速。APP也提供「語音導覽」，彷彿有專人隨行解說設計理念與故事。

從彰化市的「總行」、鹿港的「平安行」到南彰化「田尾行」，三大展區的展覽資訊都能在APP查到。若看到喜歡的展覽，只要加入「我的最愛」，系統會自動生成個人化參觀路線，動線規劃一機搞定。

交通部分，「彰化行」整合高鐵、台鐵轉乘資訊及免費接駁車路線、停車資訊，還會每日更新熱門活動、市集亮點，讓民眾不錯過任何精彩活動。

更多展覽資訊詳見活動官網（https://www.designexpo.org.tw），或下載官方APP「彰化行」體驗最完整導覽服務。

「彰化行」這款APP集結了設計展覽導覽、交通接駁、活動推薦等功能，堪稱是手機裡的「智慧導遊」，就是要讓大家一手在機，一鍵掌握最新、最完整的設計展資訊。（彰化縣府提供）一掃所有資訊都有！為了讓民眾輕鬆找資訊逛設計展且不迷路，彰化縣政府特別推出了官方專屬APP「彰化行」，已經在App Store和Google Play雙平台免費開放下載。（彰化縣府提供）

