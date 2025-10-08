自由電子報
藝文 > 即時

首屆「台灣作家節」啟動！文化部長李遠：強化創作、翻譯與跨域３大方向

2025/10/08 16:15

文化部長李遠於首屆台灣作家節宣告記者會致詞。（文化部提供）文化部長李遠於首屆台灣作家節宣告記者會致詞。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣文學館今（8）日在台灣文學糧倉舉辦「首屆台灣作家節」啟動宣告記者會，文化部長李遠出席致詞表示，首屆台灣作家節雖然對整個文化界而言只是一小步，但對台灣文學館卻是一大步，象徵公部門在文學推廣上邁向新的起點。他也感謝文學館團隊勇於嘗試新事，讓文化政策從構想到實踐逐步展開。

李遠指出，籌辦台灣作家節是一項「吃力不討好」的工作，活動連續3週，規模涵蓋國內外作家、譯者與出版人，挑戰前所未有。他提到，過去1年多以來，他對公部門有更深體會：「多做多錯，少做少錯。」但他強調，文化的進步正需要這種願意嘗試的勇氣，「雖然過程中難免犯錯，但至少我們在做實驗。」

李遠指出，台灣文學當前創作現況，正處於創作力最旺盛的時刻。從90多歲仍筆耕不輟的黃春明，到中生代穩定創作的作家，再到年輕世代初試啼聲即獲獎的新人，世代間的創作能量延續不斷，「不論出版環境如何低迷，台灣作家的作品一直在出來，這是一個非常關鍵的時刻。」

他也提到，文化部與台灣文學館近年推動多項翻譯計畫，包括「台灣文學外譯中心」及「文化黑潮Books from Taiwan 2.0」等，協助台灣作品加速走向世界。「我們的作品一點都不輸給全世界作家，只要翻譯出去，很快就在國際得獎。」他也特別提及韓國譯者金泰成，長期推廣台灣文學，「他從翻譯中國文學轉而投入台灣文學，把自己都搬到台灣來找作品。」

李遠表示，文化部將持續擴大對文學創作的支持，未來將強化3大方向：一是加大文學獎勵，包括「下一本書獎勵」及「流浪計畫」等；二是加速翻譯推進，培育具備文學素養與語言專業的譯者群；三是推動跨域合作，讓文學從出版延伸至漫畫、音樂、戲劇與科技藝術領域。他強調，「文學創作不只是一本書，而是所有文化創意產業的核心思想。」

首屆台灣作家節由詩人鴻鴻擔任策展人。（文化部提供）首屆台灣作家節由詩人鴻鴻擔任策展人。（文化部提供）

至於，「為何叫台灣作家節、不叫國際作家節」？李遠笑稱，名稱經多次討論才定案，「我個人覺得台灣作家節代表台灣作家要出頭了，要創造屬於自己的文學時代。」他也指出，台灣作家最大的特質在於具備知識份子精神，創作多關注社會與歷史議題，「這是台灣文學的機會，也是我們的底氣。」

李遠最後表示，感謝策展人鴻鴻的投入，「他跨足詩、劇場、電影與策展，是最能整合跨域能量的人選。」他期許首屆台灣作家節能成為推動台灣文學跨域、跨界的重要起點。

