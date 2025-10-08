「氣味的魔法」重新詮釋客家家常智慧 10/15造橋驛站開展

重新詮釋客家「照顧」智慧，「香氣展｜氣味的魔法」15日造橋驛站開展。（山線百年客家輸出提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕進駐苗栗縣造橋鄉百年造橋驛站的文化團隊「山線百年客家輸出」，為持續發揚、傳承客家文化，以「阿姆个味緒」（媽媽的味道）出發，舉辦由嗅覺為起點、重新詮釋客家文化「照顧」智慧的意涵，15日將於造橋驛站開展至11月29日止。

策展人之一的陳翊綾說，展覽邀請觀眾回到記憶中的廚房、晒禾埕與洗衫坑，以嗅覺打開記憶之門。例如以往童年時，母親發現孩子身體不對勁，可以找到相應的植物，包括那些葉子能退熱、哪種根能止咳、哪種香氣能讓孩子安心入睡。

陳翊綾強調，那些熟悉的青草香、草藥氣息與廚房的熱氣，不只是味道，更是一代代生活經驗的傳承。她策展以「漬味」為隱喻，呈現時間如何在草木與廚房間緩緩釀成文化的厚度，他並舉客家福菜等需要醃漬的農產為例。

展覽也會介紹不同種子香氣，以及由草本植物所提煉的精油香味等，共同策展人鍾韋瑩期盼，「氣味設計」重新詮釋土地與記憶的關係，將草木的氣息轉化為可被嗅聞、可被感知的文化語言，讓「阿姆的照顧方式」以香氣的形式重現於現代生活中。

