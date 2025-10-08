自由電子報
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

北投麗禧春酒尾牙專案 端出台灣米其林指南推薦餐點

2025/10/08 18:01

北投麗禧溫泉酒店推出尾牙春酒專案，以美食和溫泉打造山林盛宴。（北投麗禧溫泉酒店提供）北投麗禧溫泉酒店推出尾牙春酒專案，以美食和溫泉打造山林盛宴。（北投麗禧溫泉酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕年底是犒賞員工及團隊的溫馨歡樂時刻，北投麗禧溫泉酒店推出春酒尾牙桌菜專案，每桌附果汁暢飲與紅酒1瓶，並享獨立宴會空間，讓團隊在私密雅致氛圍中共度歡聚時光。宴席中可品嘗到《台灣米其林指南》推薦的招牌菜色「酒香麻油雞炊飯」，凡訂席可於宴席當日享露天風呂泡湯9折優惠，於北投山林間以美食與溫泉慰勞團隊夥伴，共同迎接嶄新一年、再創佳績。

北投麗禧尾牙春酒專案端出獲《台灣米其林指南》推薦的「酒香麻油雞炊飯」。（北投麗禧溫泉酒店提供）北投麗禧尾牙春酒專案端出獲《台灣米其林指南》推薦的「酒香麻油雞炊飯」。（北投麗禧溫泉酒店提供）

以去骨鴨肉包裹綿密大甲芋泥的手工菜「手作荔芋香酥鴨」。（北投麗禧溫泉酒店提供）以去骨鴨肉包裹綿密大甲芋泥的手工菜「手作荔芋香酥鴨」。（北投麗禧溫泉酒店提供）

春酒及尾牙是各家飯店必爭的餐飲市場大餅，想要贏得消費者青睞，得祭出美食饗客，北投麗禧溫泉酒店推出的2025春酒尾牙專案，標榜由主廚團隊以精湛手藝打造專屬山林的頂級饗宴，為企業團體獻上一場兼具質感與祝福的年度盛宴。其中，米其林指南推薦的招牌料理「酒香麻油雞炊飯」，以台式麻油雞為靈感，嚴選越光米以純米酒浸泡整晚，搭配麻油煸乾的老薑片、杏鮑菇丁、仿土雞腿肉，以蒸籠炊煮鎖住香氣，交織出濃郁酒香與麻油風味，展現溫潤細膩的台式滋味。不同價位的桌席菜色，還有以去骨鴨肉包裹綿密大甲芋泥的手工料理「手做荔芋香酥鴨」、北投麗禧宴席經典菜色「香酥椒鹽圓鱈下巴」等。

尾牙春酒專案提供私人獨立包廂與可容納200人的無柱宴會廳。（北投麗禧溫泉酒店提供）尾牙春酒專案提供私人獨立包廂與可容納200人的無柱宴會廳。（北投麗禧溫泉酒店提供）

大啖美食之外，凡預訂春酒尾牙專案，當日可享露天風呂泡湯9折優惠，可於用餐後浸泡來自大磺嘴溫泉源頭、以濃郁白磺泉著稱的湯泉，在山林氤氳間釋放一整年的疲憊。美饌與溫泉相配，在身心飽足舒暢之餘，為來年蓄滿動力。更多相關內容詳詢北投麗禧溫泉酒店官網。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

