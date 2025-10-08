新北市傳統工藝「製墨」保存者陳嘉德辭世 文化部將頒贈旌揚狀

陳嘉德長年致力傳承與推廣「製墨」，為傳統工藝保存奠定深厚基礎。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕新北市傳統工藝「製墨」保存者陳嘉德於10月3日辭世，享壽84歲。文化部長李遠聞訊表達哀悼與不捨，並表示，「製墨」是瀕危的無形文化資產，陳嘉德長年致力傳承與推廣，為傳統工藝保存奠定深厚基礎，文化部將頒贈旌揚狀予以表彰。

陳嘉德1942年出生於嘉義縣鹿草鄉，15歲北上至台北擔任學徒，28歲即出師並成立「大有製墨」。1975年適逢教育部將學習書法納入國民教育標準課程，訂單應接不暇，此時期以生產製作「油煙墨」為主，後因進口產品低價競爭下，轉型改為製作「松煙墨」。

請繼續往下閱讀...

製墨為傳統文房四寶工藝之一，陳嘉德在製作過程中，既能傳承傳統技法，也能因應時代變化進行轉化應用，持續保持製墨的文化特質，且此傳統工藝較少數人從事，更彰顯陳嘉德在藝術領域及技藝傳承的重要地位。其於2003年獲得第10屆全球中華文化藝術薪傳獎殊榮、2010年經臺北縣政府（今新北市政府）公告認定為傳統工藝「製墨」保存者。

文化部表示，陳嘉德致力推廣傳統工藝美學，對於無形文化資產保存傳承懷抱熱情，精神令人敬佩。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法