「台南新藝獎」揭曉10位新銳藝術家 多元形式作品展現創作新視野

第14屆「台南新藝獎」得主蔡昱廷作品-不眠山（圖由南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕第14屆「台南新藝獎」揭曉10位得主，作品將與10家在地畫廊同步展出，其中將規劃3位得主登上「2026台南藝術博覽會」，進一步拓展國內外能見度。

第14屆「台南新藝獎」得主蕭宇倢作品-無題。（圖由南市文化局提供）

「台南新藝獎」長期結合公私協力，致力打造新銳藝術家的躍升平台。今年徵件反應熱烈，作品涵蓋平面、立體、錄像、裝置等多元形式，經兩階段嚴格評選後，蕭宇倢、林奕岑、洪誼庭、曾芷郁、劉書妤、蔡昱廷、楊健生、李宸安、陳星宇、侯思齊脫穎而出。

第14屆「台南新藝獎」得主楊健生作品-鐵皮 雨淋（圖由南市文化局提供）

平面作品各有風貌，蕭宇倢以宣紙捕捉材質細微變化；林奕岑透過紙漿與炭粉自然裂痕呈現光影流動；洪誼庭以絹印與複合版畫融合攝影與文字；曾芷郁以花卉書寫日常，雲母暈染出若隱若現的光澤感。

立體與錄像作品則關注空間與互動，劉書妤探討城市空間中的人際感受；蔡昱廷結合自然、科技與歷史，建構多重觀看視角；楊健生從台灣、馬來西亞木建築找到結構共通點，以木作呈現音樂節奏。

裝置創作也展現新思維，李宸安以程式演算與互動機構探索虛實交錯；陳星宇運用版畫符號與空間裝置捕捉生活微片段；侯思齊則以光影和物質性關係激發觀者感官體驗。

文化局表示，2026台南新藝獎將由高森信男策展，持續媒合藝術家與在地畫廊，並邀請國內外藝術家交流。展覽空間媒合預計11月底公布，展覽將於明年3月登場，展現台南對新銳藝術的支持與耕耘。

