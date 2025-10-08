自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

「台南新藝獎」揭曉10位新銳藝術家 多元形式作品展現創作新視野

2025/10/08 19:43

第14屆「台南新藝獎」得主蔡昱廷作品-不眠山（圖由南市文化局提供）第14屆「台南新藝獎」得主蔡昱廷作品-不眠山（圖由南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕第14屆「台南新藝獎」揭曉10位得主，作品將與10家在地畫廊同步展出，其中將規劃3位得主登上「2026台南藝術博覽會」，進一步拓展國內外能見度。

第14屆「台南新藝獎」得主蕭宇倢作品-無題。（圖由南市文化局提供）第14屆「台南新藝獎」得主蕭宇倢作品-無題。（圖由南市文化局提供）

「台南新藝獎」長期結合公私協力，致力打造新銳藝術家的躍升平台。今年徵件反應熱烈，作品涵蓋平面、立體、錄像、裝置等多元形式，經兩階段嚴格評選後，蕭宇倢、林奕岑、洪誼庭、曾芷郁、劉書妤、蔡昱廷、楊健生、李宸安、陳星宇、侯思齊脫穎而出。

第14屆「台南新藝獎」得主楊健生作品-鐵皮 雨淋（圖由南市文化局提供）第14屆「台南新藝獎」得主楊健生作品-鐵皮 雨淋（圖由南市文化局提供）

平面作品各有風貌，蕭宇倢以宣紙捕捉材質細微變化；林奕岑透過紙漿與炭粉自然裂痕呈現光影流動；洪誼庭以絹印與複合版畫融合攝影與文字；曾芷郁以花卉書寫日常，雲母暈染出若隱若現的光澤感。

立體與錄像作品則關注空間與互動，劉書妤探討城市空間中的人際感受；蔡昱廷結合自然、科技與歷史，建構多重觀看視角；楊健生從台灣、馬來西亞木建築找到結構共通點，以木作呈現音樂節奏。

裝置創作也展現新思維，李宸安以程式演算與互動機構探索虛實交錯；陳星宇運用版畫符號與空間裝置捕捉生活微片段；侯思齊則以光影和物質性關係激發觀者感官體驗。

文化局表示，2026台南新藝獎將由高森信男策展，持續媒合藝術家與在地畫廊，並邀請國內外藝術家交流。展覽空間媒合預計11月底公布，展覽將於明年3月登場，展現台南對新銳藝術的支持與耕耘。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應