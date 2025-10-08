國美館公布「黑水」雙年展完整名單 31組藝術家揭暗潮與記憶

國美館長陳貺怡（左5）、策展人賴駿杰（左4）及參展藝術家等人合影。（國美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部所屬國立台灣美術館主辦的「黑水－2025台灣美術雙年展」將於11月15日登場，今（8）日舉行記者會，公布完整參展名單，並釋出前導影片，正式進入開展倒數。由策展人賴駿杰策畫，展覽將匯集31組藝術家、37組件作品，其中7件為全新委託製作，展期將持續至2026年3月1日。

國美館館長陳貺怡表示，台灣美術雙年展長期扮演「重建台灣藝術史」的重要角色，本屆主題「黑水」以少被觸及的議題切入，展現台灣美術與社會、歷史、經濟與殖民脈絡的多重連結。她指出，雙年展將以嶄新的議題與多元的藝術語彙，開啟觀眾重新思考台灣藝術史的契機。

陳貺怡說明，本屆參展名單陣容堅強，包括陳界仁、袁廣鳴、許家維、郭悅暘、你哥影視等多位曾在國際影展與藝術節亮相的創作者。她強調，「黑水」不僅是國內藝術家對歷史與現實的回應，更體現當代藝術在全球對話中的位置。

策展人賴駿杰指出，「黑水」主題靈感源自解殖理論學者瓦爾特・米尼奧羅（Walter D. Mignolo）的「晦暗面」概念，展覽試圖回望台灣藝術史中長期被忽略的部分。「黑」既呼應黑水溝的傳說與殖民歷史，也象徵被遮蔽的社會分類與恐懼記憶。透過藝術家的多重敘事與想像，展覽將重新審視戰後以來的歷史書寫與藝術表達。

來自排灣族的藝術家郭悅暘 ljalje’elan patadalj分享，作品〈‘usavan ni ljalje’elan 拉勒俄嵐的渴望〉反思歷史與身分的書寫，他說：「台灣的歷史，是我們一直渴望能好好梳理的。我相信生活在這座島上的每一個人，都可以被稱為台灣人。」

藝術家郭佩奇則以全新AI作品《粉紅軍艦 II》參展，靈感來自童年記憶與父親的軍旅經驗，以女性視角重新詮釋戰爭與航行的象徵，作品將以沉浸式劇場形式呈現。

7件委託製作作品同樣備受矚目，包括李立中《Pontanus的日誌本11大肚王國》、李慈湄〈死語，生韻：交換之網〉、高俊宏〈我以為那是我最後一次所見〉、陳飛豪〈是夢？〉、郭佩奇《粉紅軍艦 I》與《粉紅軍艦 II－沉沒世界》、藍仲軒〈偏航〉及白浪博物館《白浪圖書室》，呈現從歷史、記憶到科技的多層思考。

「黑水－2025台灣美術雙年展」展期自2025年11月15日至2026年3月1日，展出錄像、裝置、聲音、互動藝術、繪畫、攝影與檔案文件等多元媒材。詳詢國美館官網。

郭佩奇〈粉紅軍艦II－沉沒世界〉。（國美館提供）

★參展藝術家完整名單（按照藝術家中文姓氏筆畫排列）

王鼎曄WANG Ding-Yeh

白浪博物館Pailang: A Reading Room

李立中LEE Li-Chung

李鍵LI Kin

李慈湄LI TzuMei

你哥影視社Your Bros. Filmmaking Group

吳其育WU Chi-Yu

吳家昀WU Chia-Yun

吳梓安WU Tzi-An

豆宜臻hewen a ta:in tawtawazay

林安狗Anchi Ring

林羿綺LIN Yi-Chi

洪子健James T. HONG

致穎Musquiqui Chihying

高俊宏KAO Jun Honn

陳界仁CHEN Chieh-Jen

陳飛豪CHEN Fei-Hao

陳雯俐CHEN Wen-Li

陳瀅如CHEN Yin-Ju

袁廣鳴YUAN Goang-Ming

郭佩奇KUO Pei-Chi

郭悅暘ljalje’elan patadalj

馬躍˙比吼Mayaw Biho

張立人、成媛、芮蘭馨CHANG Li-Ren,CHENG Yuan,RUI Lan-Xin

張致中CHANG Chi-Chung

張紋瑄CHANG Wen-Hsuan

許家維HSU Chia-Wei

鄧兆旻TENG Chao-Ming

蔡昱廷TSAI Yu-Ting

藍仲軒LAN Chung-Hsuan

蘇育賢SO Yo-Hen

