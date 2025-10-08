京都抹茶夯店八十八良葉舍 10月11至13日限時客座大倉久和

京都打卡名店八十八良葉舍10月11至13日限時客座大倉久和大飯店。（大倉久和大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕京都人丸山順裕原本是咖啡師，某次機緣邂逅玉露茶而深受感動，懷抱著「身為京都人要將京都抹茶文化正確推廣到全世界」的使命感，2019年在京都創立「八十八良葉舍」，至今已成為打卡名店，陸續擴店至東京等地區，總共有5家店舖，其他國內外展店及推廣計畫也持續進行中。來過台灣5次、非常喜歡台灣的丸山代表，將於10月11至13日帶領團隊限時客座大倉久和大飯店，消費者可在飯店內的歐風館，輕鬆品味「八十八良葉舍」人氣飲品。

「八十八良葉舍」品牌代表丸山順裕專心用茶筅刷出細緻抹茶泡沫。（大倉久和大飯店提供）

大倉久和總經理小田文雄（左2）、「八十八良葉舍」品牌代表丸山順裕（左3），攜手將京都人氣抹茶飲品帶給台灣的消費者。（大倉久和大飯店提供）

擅長將日本人氣名店引入台灣的大倉久和，此次攜手「八十八良葉舍」帶來正統京都抹茶風韻。大倉久和表示，八十八良葉舍不僅集結京都府產的特色茶款與單一產地抹茶，更致力於詮釋日本茶的多樣魅力與細膩層次，其中招牌商品「抹茶拿鐵」更是以現點現作、每杯皆由茶筅細緻手刷而成，把對風味的執著融入每一口抹茶中。記者會現場中，只見丸山代表熟練地量取4克抹茶粉，加熱水、以茶筅仔細手刷、沖泡，再徐徐倒入調配好冰塊、鮮乳及冰淇淋的杯中，一杯色澤濃豔翠綠、質感綿密細膩的「抹茶拿鐵」華麗完成，製作過程精準而迅速。

請繼續往下閱讀...

八十八良葉舍將於10月11至13日，在大倉久和提供人氣飲品抹茶拿鐵，並搭配多款加料選項。（記者周幸叡攝）

10月11至13日，消費者可在飯店內的歐風館，細細品味「八十八良葉舍」人氣飲品。（記者周幸叡攝）

丸山順裕表示，有時一天要用茶筅刷上500多次，每天下來手的確很痠，但挖冰淇淋的同事手應該更痠！最開心的是能來台灣客座，希望台灣民眾好好品嘗八十八良葉舍特製的茶飲。客座期間，八十八良葉舍將於大倉久和大飯店內提供人氣飲品抹茶拿鐵（原味、烘焙），並搭配多款包括白玉（白湯圓）、抹茶慕斯、費南雪、抹茶冰淇淋等，特色加料選項，以及台灣限定特製烏龍茶糖漿等，為消費者帶來更豐富多變的味覺享受，讓抹茶的幽香與台灣烏龍茶能相得益彰，細細品味京都優雅的風情。更多相關內容詳詢大倉久和大飯店官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法