大溪國際木家具工藝設計競賽 得獎作品10/29起武德殿展出

第2屆大溪國際木家具工藝設計競賽共選出24件得獎作品，10月29日起在大溪武德殿展出，圖為社會組金獎作品《層留》。（大溪木藝生態博物館提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕由大溪木藝生態博物館主辦「第2屆大溪國際木家具工藝設計競賽」，得獎名單於9月30日揭曉，比賽共分為社會組、青年組，其中社會組選出10件、青年組14件得獎作品，將自10月29日起，於大溪木藝生態博物館武德殿展出，讓民眾可一探工藝創作者巧思。

本屆比賽以「收納」為主題，自今年3月公告徵件以來，吸引來自全球12個國家與地區的踴躍投件，最後社會組從23件入圍作品中評選出金獎1名、銀獎1名、銅獎3名、佳作5名；青年組則自24件入圍作品中，選出金獎1名、銀獎1名、銅獎3名，以及入選9名。

第2屆大溪國際木家具工藝設計競賽共選出24件得獎作品，10月29日起在大溪武德殿展出，圖為青年組金獎作品《洵洄》。（大溪木藝生態博物館提供）

本屆競賽評審亦邀請來自國內外12位產、官、學界專家學者，並由亞洲大學副校長兼創意設計學院院長陳啟雄擔任總召集人；陳啟雄表示，今年參賽作品充分展現「創意與實用兼具」特質，其中社會組金獎作品《層留》格外受到評審青睞，櫃體內可自由拆卸的層板，兼顧承重的實用性，在溝槽細節與結構美學上也展現極高水準；至於青年組金獎作品《洵洄》，櫃門使用國產材構樹樹皮，展現獨到巧思；陳殿禮認為，這樣的設計符合競賽對國產材推廣的目標，也呼應日益重要的永續理念，成功體現年輕設計師對自然素材的理解與再創造。

另大溪公會堂同時間也將推出「台灣收納家具史話」特展，回顧從傳統木作到當代設計的演變，帶領觀者深入理解收納家具的設計理念與生活巧思，競賽頒獎典禮將於11月7日舉行，屆時將與「大溪工藝週」活動開幕串聯。

