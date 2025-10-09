吳晉淮紀念音樂會首辦講唱會 10/18經典金曲齊響

吳晉淮紀念音樂會將在10月18日舉辦。（新營文化中心提供）

〔記者楊金城／台南報導〕吳晉淮紀念音樂會10月18日下午4點30分將在台南市柳營區吳晉淮音樂紀念館登場。今年活動邁入第14屆，除承襲往年音樂會形式，更首度辦理講唱會，由音樂人陳宏銘主講。透過生動講解與現場演唱，觀眾不僅能欣賞經典曲目，也能深入了解台灣歌謠音樂家吳晉淮的創作理念與時代背景，感受台語音樂的文化厚度與歷史價值。

音樂紀念館就是吳晉淮在柳營人和里的故居，是台語歌壇極具代表性的音樂人，其經典代表作有〈關仔嶺之戀〉、〈講什麼山盟海誓〉等歌曲，至今仍被廣泛傳唱。

吳晉淮的音樂作品融合了地方生活與時代情感，不僅留下豐厚的音樂資產，也見證了台語流行音樂的演進歷程，對後輩音樂人有深遠影響。音樂紀念館保留古厝原貌，融入懷舊氛圍，館內常設展展示吳晉淮的生平照片、文物史料與音樂人生介紹，讓民眾了解他對台灣流行音樂的貢獻，也成為地方文化推廣的重要據點。

2025吳晉淮紀念音樂會將在10月18日舉辦，將邀請尤美雪、楊惠絜、郭忠佑、陳宏銘、陳孟賢等5位藝人接力演出，演唱多首吳晉淮經典作品。觀眾不僅能重溫耳熟能詳的台語歌曲，也能感受作品中融合的地方生活情感與時代故事，讓觀眾再次感受台語流行歌曲的美好時光。

吳晉淮紀念音樂會將在10月18日舉辦。（新營文化中心提供）

