自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

吳晉淮紀念音樂會首辦講唱會 10/18經典金曲齊響

2025/10/09 13:48

吳晉淮紀念音樂會將在10月18日舉辦。（新營文化中心提供）吳晉淮紀念音樂會將在10月18日舉辦。（新營文化中心提供）

〔記者楊金城／台南報導〕吳晉淮紀念音樂會10月18日下午4點30分將在台南市柳營區吳晉淮音樂紀念館登場。今年活動邁入第14屆，除承襲往年音樂會形式，更首度辦理講唱會，由音樂人陳宏銘主講。透過生動講解與現場演唱，觀眾不僅能欣賞經典曲目，也能深入了解台灣歌謠音樂家吳晉淮的創作理念與時代背景，感受台語音樂的文化厚度與歷史價值。

音樂紀念館就是吳晉淮在柳營人和里的故居，是台語歌壇極具代表性的音樂人，其經典代表作有〈關仔嶺之戀〉、〈講什麼山盟海誓〉等歌曲，至今仍被廣泛傳唱。

吳晉淮的音樂作品融合了地方生活與時代情感，不僅留下豐厚的音樂資產，也見證了台語流行音樂的演進歷程，對後輩音樂人有深遠影響。音樂紀念館保留古厝原貌，融入懷舊氛圍，館內常設展展示吳晉淮的生平照片、文物史料與音樂人生介紹，讓民眾了解他對台灣流行音樂的貢獻，也成為地方文化推廣的重要據點。

2025吳晉淮紀念音樂會將在10月18日舉辦，將邀請尤美雪、楊惠絜、郭忠佑、陳宏銘、陳孟賢等5位藝人接力演出，演唱多首吳晉淮經典作品。觀眾不僅能重溫耳熟能詳的台語歌曲，也能感受作品中融合的地方生活情感與時代故事，讓觀眾再次感受台語流行歌曲的美好時光。

吳晉淮紀念音樂會將在10月18日舉辦。（新營文化中心提供）吳晉淮紀念音樂會將在10月18日舉辦。（新營文化中心提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應