藝文 > 即時

2025諾貝爾文學獎得主揭曉 匈牙利作家卡勒斯納霍凱．拉斯洛獲獎

2025/10/09 19:09

2025年諾貝爾文學獎得主今（9）日於台灣晚間7點揭曉，由匈牙利作家卡勒斯納霍凱．拉斯洛獲得。（翻攝自諾貝爾獎官網）2025年諾貝爾文學獎得主今（9）日於台灣晚間7點揭曉，由匈牙利作家卡勒斯納霍凱．拉斯洛獲得。（翻攝自諾貝爾獎官網）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025年諾貝爾文學獎（The Nobel Prizes in Literature）得主今（9）日於台灣晚間7點揭曉。由匈牙利作家卡勒斯納霍凱．拉斯洛（Krasznahorkai László，1954-）獲獎。

評審給獎理由：「他以具穿透力與遠見的創作，在末日般的恐懼之中，再次肯定了藝術的力量。（for his compelling and visionary oeuvre that, in the midst of apocalyptic terror, reaffirms the power of art）」

卡勒斯納霍凱．拉斯洛獲得諾貝爾文學獎，其得獎理由：「以具穿透力與遠見的創作，在末日般的恐懼之中，再次肯定了藝術的力量。」（法新社）卡勒斯納霍凱．拉斯洛獲得諾貝爾文學獎，其得獎理由：「以具穿透力與遠見的創作，在末日般的恐懼之中，再次肯定了藝術的力量。」（法新社）

卡勒斯納霍凱．拉斯洛生於匈牙利久洛鎮，最初在塞格德和布達佩斯修習法學，後於羅蘭大學攻讀匈牙利語言及文學。曾任小鎮圖書館管理員與出版社編輯。1984年，成為自由撰稿人，隔年出版小說處女作《撒旦的探戈》。1987年，獲德國學術交流資訊中心獎學金，前往西柏林旅居1年。接下來多年，行跡遍布許多國家，曾多次前往中國，並以李白為主題撰寫專題報導。1993年，小說《抵抗的憂鬱》（暫譯，Az ellenállás melankóliája）獲評為當年德國最佳文學書。2013、2014年，接連以《撒旦的探戈》、《西王母下凡》（暫譯，Seiobo járt odalent）獲頒美國最佳翻譯圖書獎。2015年獲得國際曼布克文學獎殊榮，進一步蜚聲世界文壇，2018年以短篇小說集《世界在繼續》（暫譯，Megy a világ）再獲國際曼布克獎提名。最新小說《溫克海姆男爵的歸鄉》（暫譯，Báró Wenckheim hazatér）獲2019年美國國家圖書獎翻譯文學獎。

