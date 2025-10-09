自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

百年古亭畚修復完工 台南後壁合鴨藝術園區展現重生風華

2025/10/09 13:57

台南市後壁區合鴨藝術園區內的1座百年古亭畚，毀於7月丹娜絲風災，由老師父、志工費時3個月修復。（芳榮米廠提供）台南市後壁區合鴨藝術園區內的1座百年古亭畚，毀於7月丹娜絲風災，由老師父、志工費時3個月修復。（芳榮米廠提供）

〔記者楊金城／台南報導〕台南市後壁區合鴨藝術園區內的1座百年古亭畚，毀於7月丹娜絲風災，如今已修復如舊，象徵「稻米之鄉」後壁區無米樂精神、豐收意涵，今（9）日特地舉辦「後壁之美」攝影比賽頒獎，前3名和10名優選的得獎作品將在園區展到10月18日，今年成立滿100年的在地芳榮米廠，也將以此印製2026水稻月曆，為後壁水稻文化與自然風光留下見證。

「後壁之美」攝影比賽今天在合鴨藝術園區頒獎，前3名和10名優選的得獎作品並將在園區展到10月18日。（後壁公所提供）「後壁之美」攝影比賽今天在合鴨藝術園區頒獎，前3名和10名優選的得獎作品並將在園區展到10月18日。（後壁公所提供）

由芳榮米廠主辦、後壁區公所協辦的「後壁之美」攝影比賽，吸引91位參賽者送件1253件，主題從金黃稻浪、阡陌農田到人情互助的生活日常，每一張影像都凝結了後壁最真摯的情感與最動人的風景。

台南後壁合鴨藝術園區在風災後修復。（記者楊金城攝）台南後壁合鴨藝術園區在風災後修復。（記者楊金城攝）攝影冠軍作品《合鴨補秧》。（記者楊金城攝）攝影冠軍作品《合鴨補秧》。（記者楊金城攝）

評審團選出金獎由廖茂森以作品《合鴨補秧》奪得。作品呈現農婦勤耕的畫面，和稻田中成群合鴨也賣力工作，畫面極具視覺張力。銀獎余月娥《和樂融融》、銅獎林英花《守護》。

芳榮米廠打造的合鴨藝術園區也在歷時3個月的努力下修復竣工，其中百年古亭畚的修復是一亮點。這座古亭畚不僅見證了農村生活與文化的演變，更承載著地方記憶與豐收的象徵意涵，修復工程由資深工藝師、水泥師傅及社區志工攜手完成，採用傳統黏土、稻穀與稻草等在地材料，從結構補強到彩繪重整完成，讓芳榮米廠執行長黃麗琴、公關經理張美雪流下感動的眼淚。

台南市後壁區合鴨藝術園區內的1座百年古亭畚，毀於7月丹娜絲風災，現已修復如舊，象徵無米樂精神、豐收意涵。（記者楊金城攝）台南市後壁區合鴨藝術園區內的1座百年古亭畚，毀於7月丹娜絲風災，現已修復如舊，象徵無米樂精神、豐收意涵。（記者楊金城攝）

黃麗琴表示，舉辦攝影比賽、展覽是希望藉由影像讓更多人重新認識這片土地的純粹與溫暖，看見農村的力量與希望。

張美雪指出，從攝影比賽、修復古亭畚，象徵「後壁從災後重生到文化再現」的歷程。

後壁區長李至彬說，期盼透過文化與藝術的力量，讓更多人走進後壁、感受這片土地的溫度與生命力。

台南後壁合鴨藝術園區也展示古農具。（記者楊金城攝）台南後壁合鴨藝術園區也展示古農具。（記者楊金城攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應