百年古亭畚修復完工 台南後壁合鴨藝術園區展現重生風華

台南市後壁區合鴨藝術園區內的1座百年古亭畚，毀於7月丹娜絲風災，由老師父、志工費時3個月修復。（芳榮米廠提供）

〔記者楊金城／台南報導〕台南市後壁區合鴨藝術園區內的1座百年古亭畚，毀於7月丹娜絲風災，如今已修復如舊，象徵「稻米之鄉」後壁區無米樂精神、豐收意涵，今（9）日特地舉辦「後壁之美」攝影比賽頒獎，前3名和10名優選的得獎作品將在園區展到10月18日，今年成立滿100年的在地芳榮米廠，也將以此印製2026水稻月曆，為後壁水稻文化與自然風光留下見證。

「後壁之美」攝影比賽今天在合鴨藝術園區頒獎，前3名和10名優選的得獎作品並將在園區展到10月18日。（後壁公所提供）

由芳榮米廠主辦、後壁區公所協辦的「後壁之美」攝影比賽，吸引91位參賽者送件1253件，主題從金黃稻浪、阡陌農田到人情互助的生活日常，每一張影像都凝結了後壁最真摯的情感與最動人的風景。

請繼續往下閱讀...

台南後壁合鴨藝術園區在風災後修復。（記者楊金城攝）攝影冠軍作品《合鴨補秧》。（記者楊金城攝）

評審團選出金獎由廖茂森以作品《合鴨補秧》奪得。作品呈現農婦勤耕的畫面，和稻田中成群合鴨也賣力工作，畫面極具視覺張力。銀獎余月娥《和樂融融》、銅獎林英花《守護》。

芳榮米廠打造的合鴨藝術園區也在歷時3個月的努力下修復竣工，其中百年古亭畚的修復是一亮點。這座古亭畚不僅見證了農村生活與文化的演變，更承載著地方記憶與豐收的象徵意涵，修復工程由資深工藝師、水泥師傅及社區志工攜手完成，採用傳統黏土、稻穀與稻草等在地材料，從結構補強到彩繪重整完成，讓芳榮米廠執行長黃麗琴、公關經理張美雪流下感動的眼淚。

台南市後壁區合鴨藝術園區內的1座百年古亭畚，毀於7月丹娜絲風災，現已修復如舊，象徵無米樂精神、豐收意涵。（記者楊金城攝）

黃麗琴表示，舉辦攝影比賽、展覽是希望藉由影像讓更多人重新認識這片土地的純粹與溫暖，看見農村的力量與希望。

張美雪指出，從攝影比賽、修復古亭畚，象徵「後壁從災後重生到文化再現」的歷程。

後壁區長李至彬說，期盼透過文化與藝術的力量，讓更多人走進後壁、感受這片土地的溫度與生命力。

台南後壁合鴨藝術園區也展示古農具。（記者楊金城攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法