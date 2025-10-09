桃園青年設計展暨國際設計論壇 將邀國際專家學者分享設計觀點

青年事務局預告「2025桃園青年設計展暨國際設計論壇」將於11月1日登場。（記者周敏鴻攝）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕「2025桃園青年設計展暨國際設計論壇」預計11月1日到7日，在中壢區桃園會展中心舉辦，桃園市政府青年事務局長侯佳齡說，除展出桃園市11所學校、103件師生的創意設計作品外，也將邀請美國、馬來西亞、法國、紐西蘭等國家專家學者，來台與民眾分享設計觀點。

青年事務局長侯佳齡（右2）體驗沉浸式虛擬實境遊戲。（記者周敏鴻攝）

元智大學藝術與設計系學生製作「AI作品模擬秀」影片，透過AI影像與聲音生成技術，重構師生作品，並以大溪齋明寺為原型，設計沉浸式虛擬實境遊戲，上午都在青年局展示，預告「2025桃園青年設計展暨國際設計論壇」即將登場。

侯佳齡說，「創世奇點：從達文西到自主AI」是今年的策展主題，設計展規畫了「機構、AI演算力」、「語言、AI設計力」、「共感、設計修復力」、「文化、協作式工藝」以及「未來、感知城市」等5大主題展區，除桃園市高中職與大專院校的師生作品外，青年局輔導的「設計庫」進駐團隊、設計師與藝術家也參展，精采可期。

