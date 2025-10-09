自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

桃園青年設計展暨國際設計論壇 將邀國際專家學者分享設計觀點

2025/10/09 15:26

青年事務局預告「2025桃園青年設計展暨國際設計論壇」將於11月1日登場。（記者周敏鴻攝）青年事務局預告「2025桃園青年設計展暨國際設計論壇」將於11月1日登場。（記者周敏鴻攝）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕「2025桃園青年設計展暨國際設計論壇」預計11月1日到7日，在中壢區桃園會展中心舉辦，桃園市政府青年事務局長侯佳齡說，除展出桃園市11所學校、103件師生的創意設計作品外，也將邀請美國、馬來西亞、法國、紐西蘭等國家專家學者，來台與民眾分享設計觀點。

青年事務局長侯佳齡（右2）體驗沉浸式虛擬實境遊戲。（記者周敏鴻攝）青年事務局長侯佳齡（右2）體驗沉浸式虛擬實境遊戲。（記者周敏鴻攝）

元智大學藝術與設計系學生製作「AI作品模擬秀」影片，透過AI影像與聲音生成技術，重構師生作品，並以大溪齋明寺為原型，設計沉浸式虛擬實境遊戲，上午都在青年局展示，預告「2025桃園青年設計展暨國際設計論壇」即將登場。

侯佳齡說，「創世奇點：從達文西到自主AI」是今年的策展主題，設計展規畫了「機構、AI演算力」、「語言、AI設計力」、「共感、設計修復力」、「文化、協作式工藝」以及「未來、感知城市」等5大主題展區，除桃園市高中職與大專院校的師生作品外，青年局輔導的「設計庫」進駐團隊、設計師與藝術家也參展，精采可期。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應