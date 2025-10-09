自由電子報
藝術文化

製墨傳統工藝保存者陳嘉德辭世 享壽84歲

2025/10/09 15:33

新北市府認定傳統工藝「製墨」保存者陳嘉德於10月3日過世，享壽84歲。（新北市文化局）新北市府認定傳統工藝「製墨」保存者陳嘉德於10月3日過世，享壽84歲。（新北市文化局）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市府認定傳統工藝「製墨」保存者陳嘉德於10月3日過世，享壽84歲。市府文化局指出，陳嘉德自年少時期即投入製墨行業，從學徒做起，畢生奉獻傳統製墨工藝，憑勤學、苦練與對墨藝品質的堅持逐步掌握傳統製墨配方、火候與模具技法，傳承墨藝之餘也參與多項文化資產保存計畫，留下珍貴的影像與資料。

文化局表示，陳嘉德熟稔選料、研磨、混香、成型與烘製等製程，為台灣少數完整掌握傳統手工製墨全程工序的匠師，所製的墨條光澤細潤、香氣溫和，深受書畫家與收藏者喜愛，其作品以「大有墨莊」為名，展現傳統文房氣韻，也在墨體造型、雕飾與氣味調和上展現創新巧思。

文化局指出，2010年，陳嘉德藝師經當時的台北縣政府（現新北市政府）認定為製墨傳統藝術保存者，此後陳嘉德持續指導後輩與學徒，並參與多項文化資產保存計畫；市府自2020年推動「新北市傳統工藝保存維護計畫」，2023年辦理「新北市傳統藝師群像錄製」，並於新店十四張歷史建築園區連續2年舉辦傳統工藝特展，都曾展出陳嘉德的製墨作品。

文化局說，陳嘉德畢生奉獻於傳統製墨工藝，堅守古法，以匠心精神傳承技藝，他所代表的工藝精神將延續。

