自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

台南民管迎新氣象 首位團員笛樂演奏家陳柏元接任團長

2025/10/09 16:39

笛樂演奏家陳柏元（右）新任台南市民族管絃樂團長，南市文化局長黃雅玲（左）頒證書。（南市文化局提供）笛樂演奏家陳柏元（右）新任台南市民族管絃樂團長，南市文化局長黃雅玲（左）頒證書。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市民族管弦樂團成立25年，以絲竹樂音深耕府城、串連城市記憶。今年樂團迎來重要新頁，由長期於團內任職的笛樂演奏家陳柏元接任團長，成為民管首位由團員升任的團長。他期許以「穩健發展、跨域創新、深化在地連結」為核心方針，延續樂團精神並開創新局。

陳柏元畢業於國立台南藝術大學中國音樂學系，並取得碩士學位，主修笛子演奏與研究，兼具學養與實務經驗。除曾任民管管樂聲部長、演奏組組長外，亦於國內多所大學授課，長年投入民族音樂教育與推廣，累積豐富的舞台與行政歷練。其演奏足跡遍及全台，擅長融合傳統與現代語彙，展現當代國樂的多樣風貌。

台南市文化局與新任團長及民管團員大合照，迎接新氣象。（南市文化局提供）台南市文化局與新任團長及民管團員大合照，迎接新氣象。（南市文化局提供）

陳柏元表示，未來將持續發揮民管「靈活」與「共融」的特性，推動跨界合作與青年培育機制，並努力促成與公部門、私部門及非營利組織合作，探索民族音樂與舞蹈、劇場、影像、文學等領域的融合。他也將擴展演出據點至社區、校園與偏鄉，讓更多市民在日常生活中感受民族音樂之美，進一步強化公共價值與社會責任。

文化局長黃雅玲表示，台南市民族管弦樂團是市府重要的文化品牌，肩負推廣民族音樂與厚植在地文化量能的任務。未來文化局將持續支持樂團發展，並以「公眾能見度、市民參與、跨域合作」為3大方向，鼓勵民管透過開放排練、音樂講座與社區巡演，讓更多民眾近距離接觸國樂。她期勉樂團以音樂做為連結城市的語言，在新團長帶領下展現更具多元與共融的舞台風貌，成為台南文化的聲音名片。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應