台南民管迎新氣象 首位團員笛樂演奏家陳柏元接任團長

笛樂演奏家陳柏元（右）新任台南市民族管絃樂團長，南市文化局長黃雅玲（左）頒證書。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市民族管弦樂團成立25年，以絲竹樂音深耕府城、串連城市記憶。今年樂團迎來重要新頁，由長期於團內任職的笛樂演奏家陳柏元接任團長，成為民管首位由團員升任的團長。他期許以「穩健發展、跨域創新、深化在地連結」為核心方針，延續樂團精神並開創新局。

陳柏元畢業於國立台南藝術大學中國音樂學系，並取得碩士學位，主修笛子演奏與研究，兼具學養與實務經驗。除曾任民管管樂聲部長、演奏組組長外，亦於國內多所大學授課，長年投入民族音樂教育與推廣，累積豐富的舞台與行政歷練。其演奏足跡遍及全台，擅長融合傳統與現代語彙，展現當代國樂的多樣風貌。

台南市文化局與新任團長及民管團員大合照，迎接新氣象。（南市文化局提供）

陳柏元表示，未來將持續發揮民管「靈活」與「共融」的特性，推動跨界合作與青年培育機制，並努力促成與公部門、私部門及非營利組織合作，探索民族音樂與舞蹈、劇場、影像、文學等領域的融合。他也將擴展演出據點至社區、校園與偏鄉，讓更多市民在日常生活中感受民族音樂之美，進一步強化公共價值與社會責任。

文化局長黃雅玲表示，台南市民族管弦樂團是市府重要的文化品牌，肩負推廣民族音樂與厚植在地文化量能的任務。未來文化局將持續支持樂團發展，並以「公眾能見度、市民參與、跨域合作」為3大方向，鼓勵民管透過開放排練、音樂講座與社區巡演，讓更多民眾近距離接觸國樂。她期勉樂團以音樂做為連結城市的語言，在新團長帶領下展現更具多元與共融的舞台風貌，成為台南文化的聲音名片。

