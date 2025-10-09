匈牙利作家拉斯洛奪2025諾貝爾文學獎 聯合文學出版總編輯周昭翡：詩意文字擅寫人性黑暗面

2025年諾貝爾文學獎由匈牙利作家卡勒斯納霍凱．拉斯洛獲獎。（法新社）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025年諾貝爾文學獎（The Nobel Prize in Literature）於台灣時間10月9日晚間7時揭曉，由匈牙利作家卡勒斯納霍凱．拉斯洛（Krasznahorkai László，1954-）獲獎。瑞典文學院給予評語：「他以具穿透力與遠見的創作，在末日般的恐懼之中，再次肯定了藝術的力量」（for his compelling and visionary oeuvre that, in the midst of apocalyptic terror, reaffirms the power of art）。

​

目前台灣僅出版過拉斯洛的小說《撒旦的探戈》，該書由聯合文學出版社於2020年推出。聯合文學出版社總編輯周昭翡受訪指出：「大家對他比較熟悉應是他在2015年獲得國際曼布克文學獎。而《撒旦的探戈》算是他的代表作。」

​

周昭翡分析，《撒旦的探戈》以共產體制崩潰前的農村為舞台——等待奇蹟的村民、假死歸來的騙徒、濕冷的泥地與絕望的幽默，透過12個樂章般的結構鋪陳，描寫在匈牙利邊陲村莊中掙扎求生的居民。「小說裡的人物被命運操弄，文字殘酷卻帶著蒼涼感。他擅長寫流浪漢、邊緣人、等待命運轉折的人物，讀起來會讓人著迷。」

​

她回憶，此書譯者為余澤民，是少數熟悉匈牙利文的華文譯者。「因為只有他能直接從匈牙利文翻譯，我們出版時又重新潤過成台灣華語版本，花了很多時間調整語彙。」她認為這部作品雖具閱讀難度，但文字深刻，「對人性黑暗的描寫非常到位，也有詩的美感，對宗教的思辨也令人想繼續讀下去。」

​

《撒旦的探戈》亦由匈牙利導演貝拉・塔爾（Béla Tarr）改編為長達7個多小時的電影，將拉斯洛的作品再往上推進，成為其廣為人知的作品之一。曾經看過電影的周昭翡表示：「整個電影非常迷人，背景是一個匈牙利小村莊，很多人都撤離了，來了一個像救世主的人，最後卻發現他是騙子。每個人物都像棋子，被命運推動。」她形容，電影場景有種荒蕪與詩意，讓小說的氛圍更為立體。

​

她也透露，聯合文學出版社多年來一直關注這位作家，「他在諾貝爾文學獎呼聲很高，我們從前年也一直在留意他得獎的可能，連續兩年沒得，本來以為可能不會得獎，結果今年真的拿到了，也覺得很意外。」

​

周昭翡表示，出版《撒旦的探戈》當時並非因市場考量，而是基於文學價值。「雖然這樣的書不一定有市場，但我們覺得喜歡文學的人應該讀他的作品。那是一本值得被引介給讀者的書。」

克拉斯諾卡勒斯納霍凱．拉斯洛在台灣目前唯一翻譯作品《撒旦的探戈》，由聯合文學出版社出版。（聯合文學出版社提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法