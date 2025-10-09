自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

匈牙利作家拉斯洛奪2025諾貝爾文學獎 聯合文學出版總編輯周昭翡：詩意文字擅寫人性黑暗面

2025/10/09 19:48

2025年諾貝爾文學獎由匈牙利作家卡勒斯納霍凱．拉斯洛獲獎。（法新社）2025年諾貝爾文學獎由匈牙利作家卡勒斯納霍凱．拉斯洛獲獎。（法新社）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025年諾貝爾文學獎（The Nobel Prize in Literature）於台灣時間10月9日晚間7時揭曉，由匈牙利作家卡勒斯納霍凱．拉斯洛（Krasznahorkai László，1954-）獲獎。瑞典文學院給予評語：「他以具穿透力與遠見的創作，在末日般的恐懼之中，再次肯定了藝術的力量」（for his compelling and visionary oeuvre that, in the midst of apocalyptic terror, reaffirms the power of art）。

目前台灣僅出版過拉斯洛的小說《撒旦的探戈》，該書由聯合文學出版社於2020年推出。聯合文學出版社總編輯周昭翡受訪指出：「大家對他比較熟悉應是他在2015年獲得國際曼布克文學獎。而《撒旦的探戈》算是他的代表作。」

周昭翡分析，《撒旦的探戈》以共產體制崩潰前的農村為舞台——等待奇蹟的村民、假死歸來的騙徒、濕冷的泥地與絕望的幽默，透過12個樂章般的結構鋪陳，描寫在匈牙利邊陲村莊中掙扎求生的居民。「小說裡的人物被命運操弄，文字殘酷卻帶著蒼涼感。他擅長寫流浪漢、邊緣人、等待命運轉折的人物，讀起來會讓人著迷。」

她回憶，此書譯者為余澤民，是少數熟悉匈牙利文的華文譯者。「因為只有他能直接從匈牙利文翻譯，我們出版時又重新潤過成台灣華語版本，花了很多時間調整語彙。」她認為這部作品雖具閱讀難度，但文字深刻，「對人性黑暗的描寫非常到位，也有詩的美感，對宗教的思辨也令人想繼續讀下去。」

《撒旦的探戈》亦由匈牙利導演貝拉・塔爾（Béla Tarr）改編為長達7個多小時的電影，將拉斯洛的作品再往上推進，成為其廣為人知的作品之一。曾經看過電影的周昭翡表示：「整個電影非常迷人，背景是一個匈牙利小村莊，很多人都撤離了，來了一個像救世主的人，最後卻發現他是騙子。每個人物都像棋子，被命運推動。」她形容，電影場景有種荒蕪與詩意，讓小說的氛圍更為立體。

她也透露，聯合文學出版社多年來一直關注這位作家，「他在諾貝爾文學獎呼聲很高，我們從前年也一直在留意他得獎的可能，連續兩年沒得，本來以為可能不會得獎，結果今年真的拿到了，也覺得很意外。」

周昭翡表示，出版《撒旦的探戈》當時並非因市場考量，而是基於文學價值。「雖然這樣的書不一定有市場，但我們覺得喜歡文學的人應該讀他的作品。那是一本值得被引介給讀者的書。」

克拉斯諾卡勒斯納霍凱．拉斯洛在台灣目前唯一翻譯作品《撒旦的探戈》，由聯合文學出版社出版。（聯合文學出版社提供）克拉斯諾卡勒斯納霍凱．拉斯洛在台灣目前唯一翻譯作品《撒旦的探戈》，由聯合文學出版社出版。（聯合文學出版社提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應