郎朗12月再登台 獻奏26年前吹起郎朗旋風關鍵曲目

郎朗將於12月再登台巡演。圖為本月預計發行的專輯《Piano Book 2》照片，希望透過跨界曲目將古典音樂推廣給更多聽眾。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕鋼琴巨星郎朗將於12月再登台，與NSO國家交響樂團、指揮準・馬寇爾 （Jun Märkl），合作呈獻柴可夫斯基《第一號鋼琴協奏曲》，同時，郎朗還將與愛妻吉娜・愛麗絲 （Gina Alice）攜手演出聖桑的《動物狂歡節》。

柴可夫斯基《降b小調第一號鋼琴協奏曲》對郎朗的演出生涯可說意義非凡，他第1次演奏此曲時才9歲，而在1999年郎朗17歲時，他在拉維尼亞戶外音樂節為安德烈‧瓦茲代打與芝加哥交響樂團合作，一夜之間爆紅，並在全球樂壇颳起「郎朗」炫風；後來他與德國大廠DG的第1張專輯也是這首曲目。

從「郎朗」炫風橫掃樂壇到站穩樂壇標竿，26年來，再聽郎朗的柴可夫斯基《第一號鋼琴協奏曲》現場，成為許多古典音樂青少年們的理想，此次郎朗回歸榮耀起點，樂迷將可感受他這些年技藝與心境上的轉變，以及一個青年鋼琴家邁向大師之境的成長之路。

音樂會將於12月21日於台北國家音樂廳、12月23日在台中國家歌劇院演出；此次同樣有「青少年1+1計畫」，盼讓更多青少年親近古典音樂。詳詢MNA牛耳藝術。

