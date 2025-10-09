自由電子報
AR VR XR MR都體驗過？ 亞洲最大XR影展明登場

2025/10/09 22:00

2025TTXC XR DREAMLAND 展映由蒂妲史雲頓旁白的MR作品《失控生存遊戲》。（高雄市政府提供）2025TTXC XR DREAMLAND 展映由蒂妲史雲頓旁白的MR作品《失控生存遊戲》。（高雄市政府提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部與高雄市政府共同主辦的2025TTXC台灣文化科技大會，規劃「XR Dreamland」及「INNOVATIONS」2大展區，其中，「XR Dreamland」明（10）日伴隨高雄電影節率先開跑。

文化部表示，TTXC不僅是一場展會，更是推動台灣文化內容升級與國際接軌的重要舞台。今年「XR Dreamland」特別展出「文化黑潮」計畫的XR成果，呈現台灣創作者在技術與敘事上的突破。如榮獲威尼斯影展XR粉絲體驗獎的林佩瑩《快樂的陰影》，以多人互動VR形式，引領觀眾陪伴角色直面恐懼，展現文化與科技結合的能量。

高雄市政府則說明，此次由高雄電影節策劃亞洲最大XR影展「XR DREAMLAND」，匯集35部前沿作品，包括多人走動式VR《鐵達尼：往日回聲》、蒂妲史雲頓旁白的MR作品《失控生存遊戲》，以及日本經典動畫《機動戰士鋼彈：銀灰的幻影》90分鐘完整VR互動體驗。去年受熱烈迴響的「三麗鷗虛擬音樂祭」，今年也將推出5場VRChat音樂會，是「XR DREAMLAND」獨家提供的免費體驗。

詳情可詢臉書（https://www.facebook.com/ttxc.expo）或官網（http://ttxc.tw）。

