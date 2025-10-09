自由電子報
藝文 > 即時

諾貝爾文學獎得主拉斯洛 多部經典作曾在台灣播映

2025/10/09 21:46

《撒旦的探戈》長達七個多小時，卻令人想重看數十遍。（金馬執委會提供）《撒旦的探戈》長達七個多小時，卻令人想重看數十遍。（金馬執委會提供）

〔蔡佩盈／台北報導〕今年諾貝爾文學獎得主匈牙利作家卡勒斯納霍凱．拉斯洛（Krasznahorkai László，1954-）與匈牙利電影導演貝拉．塔爾（Béla Tarr，1955-）合作密切，完成《撒旦的探戈》（Sátántangó）、《鯨魚馬戲團》（Werckmeister Harmonies）、《都靈之馬》（The Turin Horse）等經典之作。

匈牙利電影導演貝拉・塔爾。（歐新社）匈牙利電影導演貝拉・塔爾。（歐新社）

今年諾獎得主拉斯洛1985年出版首部小說《撒旦的探戈》，於1994年改編為同名電影，長達7小時多，悠長述說共產主義的黑白處境，以及人民走向烏托邦之騙局。1989年出版的著作《抵抗的憂鬱》則改編為《鯨魚馬戲團》（Werckmeister Harmonies，2000），以貝拉．塔爾的詩意長鏡頭講述匈牙利的政治、社會與魔幻寫實。《都靈之馬》（2011）則為兩者合作的最後一部作品。目前拉斯洛長篇小說《撒旦的探戈》於2020年由聯合文學出版，3部電影則曾於金馬影展、台北電影節播映。

《都靈之馬》（The Turin Horse）是拉斯洛與貝拉・塔爾合作的最後一部作品。（台北電影節提供）《都靈之馬》（The Turin Horse）是拉斯洛與貝拉・塔爾合作的最後一部作品。（台北電影節提供）

