奧地利駐處國慶酒會〈台灣翠青〉感動眾人 一件事見證台奧友好

2025/10/09 23:16

聖馬丁管樂團現場演奏台、奧兩國國歌。（駐奧地利代表處提供）聖馬丁管樂團現場演奏台、奧兩國國歌。（駐奧地利代表處提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕我國駐奧地利代表處日前舉辦中華民國114年國慶酒會，除有音我國留學奧地利青年女中音楊鈞淇，於現場獻唱2首台灣歌曲〈望春風〉與〈台灣翠青〉，還有奧地利的管樂團現場演奏台、奧兩國國歌，見證兩國友好情誼，更讓當地僑胞深受感動。

旅奧青年女中音楊鈞淇於國慶酒會獻唱2首台灣歌曲，一鳴驚人。（駐奧地利代表處提供）旅奧青年女中音楊鈞淇於國慶酒會獻唱2首台灣歌曲，一鳴驚人。（駐奧地利代表處提供）

駐奧地利大使劉玄詠表示，這場國慶酒會最大的特色是充滿藝術氣息，台奧協會主席阿蒙先生，特別贊助由史太馬克邦聖馬丁（Sankt Martin）管樂團現場演奏傳統奧國迎賓樂曲，歡樂氣氛使現場300位中外貴賓感到意外驚喜。樂團還演奏兩國國歌及歐盟國歌，讓很多僑胞感動地表示，第一次在國慶酒會聽到現場演奏國歌，非常感動。

劉玄詠特別提到我國留學奧地利的青年女中音楊鈞淇，她是由旅義女高音朱苔麗啓教授啟蒙，並赴奧地利考取林茲音樂大學，主修聲樂，不到4年的時間，即擁有厚實的基礎，未來發展潛力無窮。

劉玄詠於國慶酒會最後即興指揮奧國樂團。（駐奧地利代表處提供）劉玄詠於國慶酒會最後即興指揮奧國樂團。（駐奧地利代表處提供）

劉玄詠表示，當天他的致詞聚焦科技、民主與文化。因為全世界90%的重要晶片來自台灣製造，台灣是世界各國經濟重要的可靠夥伴，有能力位歐洲做出重大貢獻；且台灣民主價值和歐洲完全一樣；而透過文化交流，則深化兩國人民彼此間的感情，「特別是過去幾個月進行的歐洲台灣文化年系列活動，更讓台、奧兩國的人民在文化交流上，得到更多的機會和認識。」

