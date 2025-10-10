自由電子報
「玩進雲裡」新熱點！彰化八卦山「天空遊戲場」開放 中台灣最夢幻共融公園登場

2025/10/10 09:00

八卦山天空遊戲場以雲朵為意象打造出雲之溜滑梯。（TDRI提供）八卦山天空遊戲場以雲朵為意象打造出雲之溜滑梯。（TDRI提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕彰化八卦山不只是賞景制高點，現在更成為「可以玩進雲裡」的新地標。由經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院（TDRI）與彰化縣政府合作推動的「城市美學計畫」，歷經多月規劃與施工，彰化八卦山觀景共融公園已以全新面貌亮相，並更名為「八卦山天空遊戲場」。這座公園設計以「雲」為主要意象，成功打造出中台灣首座以「天空」為主題的全齡共享公園。

「八卦山天空遊戲場」由階曲設計 JHStudio操刀，設計團隊取材自八卦山獨特的高低起伏地形，將地貌轉化為如梯田般的層次景觀。園區內設置了許多夢幻又具藝術感的遊具，包括「雲之攀爬架」、「飄浮繩網」與「雲之溜滑梯」等。這些設施不僅具有遊戲功能，更以藝術化造型呈現，使其兼具觀賞性，成為具互動性的公共藝術裝置。

八卦山天空遊戲場。 （TDRI提供）八卦山天空遊戲場。 （TDRI提供）

台灣設計研究院表示，改造核心理念是「共融」，強調讓每個人都能共享這片遊戲空間。園區規劃了無障礙路徑與多元尺度的遊具，無論是長者、孩童還是行動不便者，都能在這裡找到適合自己的活動。同時，公園搭配了原生植栽與自然遮蔭設計，讓民眾在遊戲的同時，也能親近自然，感受四季的不同風貌。

台灣設計研究院補充，這次改造不僅是單純的硬體更新，更是公共美學實踐的具體案例。八卦山天空遊戲場透過設計共創，回應地方需求，讓八卦山不再只是遠眺的風景，也成為民眾的生活場所。

