竹市香山濕地藝術季 未串連山海特色但美景不減

新竹市香山濕地藝術季正舉行，但未串連山海特色，市議員林盈徹：香山美景值得一來再來。圖為賞蟹步道的裁判椅作品，可讓觀者登上去感受海的味道與風的氣息。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市從2020年起舉辦香山濕地藝術季，今年邁入第5年，原本是香山最具代表性的藝文活動之一，今年因經費縮減導致作品只有5件，且集中在海山漁港及賞蟹步道的濕地海洋保育中心，市議員林盈徹說，濕地藝術季原擬像日本瀨戶內海藝術季模式，結合觀光與景點，帶來人潮，可惜今年展品變少，也未串連山與海，但仍邀市民走進香山濕地，感受自然與藝術交融之美。

林盈徹說，香山濕地是香山人的驕傲，也是許多人童年的記憶，今年濕地藝術季雖展品變少，但仍值得大家來停留看展，還可利用假期來趟香山小旅行，包括到已整修完成的濕地海洋保育中心，了解濕地生態和海洋保育知識；還有機會認識保育大師珍古德的故事，還可到賞蟹步道近距離觀察濕地生態之美；或登上藝術品「裁判椅」感受海的味道與風吹來的暢意，還可到海山漁港吹海風、看夕陽，感受香山獨有的慢步調與海味人生。

林盈徹說，可惜今年濕地藝術季未能串連山海，期許明年將鹽港溪流域防汛道路自行車道納入香山濕地藝術季，做為展示空間，並增加假日市集推廣在地產品，讓大家騎腳踏車一路從濕地賞蟹、看展、吃美食、聽音樂。

新竹市香山濕地藝術季正舉行，但未串連山海特色，市議員林盈徹：香山美景值得一來再來。其中濕地海洋保育中心整修完工，進到此處還可認識保育大師珍古德的環保意念及香山濕地特有生物。（記者洪美秀攝）

市府表示，今年藝術季以「海來說Once Upon a Time」為主題，即日起到11月9日，有台灣及法國藝術家參與，從自然到人文、從聆聽到書寫，還可透過聲音、影像、裝置與互動體驗，感受濕地與藝術交織的魅力，海保中心2樓也設置「海來說故事牆」，邀大家寫下在香山的感受，或想對大海、濕地說的話。

新竹市香山濕地藝術季正舉行，但未串連山海特色，市議員林盈徹：香山美景值得一來再來。圖為法國攝影家的作品，邀觀者寫下對香山及濕地想說的話。（記者洪美秀攝）

