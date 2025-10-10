自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

苗縣百年「牽罟」傳統漁撈技藝 擬登錄文化資產

2025/10/10 14:38

船家出海將漁網下海。（苗縣府文觀局提供）船家出海將漁網下海。（苗縣府文觀局提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣早期海線地區有牽罟的捕漁方式，目前僅剩苗栗縣天文牽罟觀光文化協會維持股東制，且於每年漁季時下網運作，已有百年歷史；苗栗縣政府將推動這項傳統漁撈技藝「牽罟」的文化資產登錄，16日上午將在南龍區漁會龍鳳漁貨直銷中心2樓會議室舉辦說明會，希望讓更多人認識在地的重要文化。

漁民合力將魚網牽拉上岸。（苗縣府文觀局提供）漁民合力將魚網牽拉上岸。（苗縣府文觀局提供）

苗縣府文觀局指出，竹南鎮牽罟的歷史可追溯至清代，據天文里牽罟班船長林坤土的調查，林家祖先林山崖於清光緒年間從福建惠邑渡海來臺，輾轉到竹南落腳，將牽罟技術帶來台灣，在民國50到60年代達到高峰，當時整個竹南沿海有10多個牽罟組織；爾後隨著時代變遷，竹南沿海的牽罟組織陸續解散，目前僅剩苗栗縣天文牽罟觀光文化協會維持股東制，且於每年漁季時下網運作。為避免牽罟相關的天候、潮汐、漁法等傳統知識面臨失傳危機，希望透過登錄程序確保其無形文化資產保存價值，讓相關傳統知識與實踐得以永續傳承。

文觀局表示，牽罟活動可說是生活智慧的歷史見證，現代牽罟組織多轉型為觀光活動性質，然而竹南鎮海埔地區的牽罟活動傳承百年至今，仍維持傳統漁村經濟型態，且利用漁獲貼補家用，實屬難得。

文觀局長林彥甫指出，無形文化資產的登錄向來強調民間自發、共同參與、保存傳統等特性，「牽罟」經該局邀請專家學者至現場訪查，初步認為具可追溯歷史脈絡、顯現持續累積與發展之軌跡，且苗栗縣天文牽罟觀光文化協會亦評估為適當之保存者，召開說明會除讓關係者充分了解法定程序及權利義務，也希望讓更多人認識在地的重要文化。

