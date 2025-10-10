自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

永和楊三郎美術館重返榮耀 從活化博愛藝術街廓做起

2025/10/10 14:36

永和楊三郎美術館典藏楊三郎各時期的畫作。（記者翁聿煌攝）永和楊三郎美術館典藏楊三郎各時期的畫作。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市永和區歷史悠久的楊三郎美術館，蒐藏上百張珍貴的楊三郎畫作及豐富的紀念文物，為永和重要的文化資產，原本由楊三郎的兒子楊星朗接手營運，但楊星朗過世後、加上缺少行銷，使得美術館近年較為沉寂，永和區長周慶珍認為，若能將美術館前的博愛街活化成藝術街廓，搭配美術館的定期藝文展覽，將可成為永和的藝文觀光廊帶。

永和楊三郎美術館內還有庭園咖啡館可供民眾休憩。（記者翁聿煌攝）永和楊三郎美術館內還有庭園咖啡館可供民眾休憩。（記者翁聿煌攝）

楊三郎生於1907年的台北網溪（現今新北市永和區），父親楊仲佐是永和鎮第一任鎮長，他自幼喜歡美術，16歲就前往日本學畫，學成後很快在台灣藝壇展露頭角，1932年他前往法國留學，1934年返台後，即與顏水龍、李梅樹、李石樵、廖繼春、陳澄波、陳清汾、立石鐵臣等7位台灣畫家籌備台陽美術協會，此為國內知名美術活動、台陽美展的濫觴，他為推廣台灣藝術盡心盡力。

周慶珍說，楊三郎美術館位於中正橋永和端、世界豆漿大王旁的博愛街內，剛好是從永和的樂華夜市經過中興街（韓國街）、到綠光河岸公園的觀光精華地段。

她指出，1998年立委林德福擔任永和市長時，曾經推動博愛街造街計畫，以楊三郎美術館為中心，訂定每月藝術主題，透過邀請藝術家進駐、舉辦假日市集、學生街頭素描及樂團演出，打造熱鬧風光的假日藝術街，也形塑永和的藝文風貌。

周慶珍表示，區公所已請文創團隊規畫，重新活化博愛街的藝文街景，並且與在地社區及學校合作，以定期的創意活動行銷，結合楊三郎美術館的藝術特色，盼能再造永和人文風華。

