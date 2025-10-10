法國鋼琴巨擘艾馬爾出「手」 百歲作曲家逾50年《遊戲》再寫新章

法國當代鋼琴巨擘皮耶-洛朗．艾馬爾再登台，將於10月12日在國家音樂廳演出。（Marco Borggreve攝，兩廳院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕法國當代鋼琴巨擘皮耶-洛朗．艾馬爾（Pierre-Laurent Aimard）睽違13年再登台，將於10月12日在國家音樂廳演出。選曲相當特別，主要為致敬明年即將百歲生日的匈牙利作曲家庫塔格（György Kurtág），因此以其《遊戲》（Játékok）曲集做為演出主軸，並以巴赫的《平均律鍵盤曲集》選曲、舒伯特的《蘭德勒舞曲》選曲穿插演出，翻玩當代與經典的聲音美學。

主辦兩廳院說明，艾馬爾出生於里昂，從小就被視為鋼琴神童，受到當代作曲大師梅湘夫婦賞識；而當今備受推崇的匈牙利作曲家庫塔格，也曾是梅湘的學生。庫塔格認為傳統的鋼琴教學法缺乏實驗自由，因此，他自1973年起，藉由觀察孩童首次接觸鋼琴時的自然狀態，著手為初學者創作鋼琴教本《遊戲》。

《遊戲》鼓勵演奏者以直覺、甚至帶有戲劇性的方式來體驗音樂。其中包含了許多前衛演奏技巧，如用拳頭或手掌演奏等，也有向音樂家致敬的曲目，如將德布西《棕髮少女》改寫為〈暴怒的棕髮少女〉，玩心與巧思兼具。

《遊戲》至今共出版10冊；由於曲集中包含大量特殊演奏指示，多由庫塔格的鋼琴家妻子瑪塔（Márta Kurtág）協助。但瑪塔於2019年過世，使庫塔格的創作一度中斷。艾馬爾在一次訪談中表示：「因此我把雙手交由他指揮，這樣他就可以再次聽見自己的作品。」

在兩人緊密合作下，《遊戲》第11冊的部分內容終於完成，在此次選曲中，艾馬爾也將演出尚未出版的全新創作，獨饗台灣樂迷。詳詢OPENTIX。

