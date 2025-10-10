自由電子報
藝文 > 即時

抽25張、還能換飲料！「彰化百寶圖鑑」上線掀蒐卡熱 內行人才懂的哏全藏這裡

2025/10/10 23:13

彰化百寶圖鑑實體閃卡全套組（10 張 ）。（TDRI提供）彰化百寶圖鑑實體閃卡全套組（10 張 ）。（TDRI提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025台灣設計展10月10日至26日在彰化登場，今年特別推出線上遊戲「彰化百寶圖鑑」，以百張卡牌蒐羅彰化特色，從八卦山大佛、爌肉飯、鹿港老街到都市傳說通通入列，讓民眾一邊抽卡、一邊長知識。開站以來已抽出逾10萬張卡，成為展前最熱門的線上話題。

「彰化百寶圖鑑」以遊戲形式重新包裝地方文化，共收錄100張專屬卡牌，分為10大類別，搭配輕鬆文案介紹彰化的風土人情。除了肉圓、鐵路便當等經典符號，也有地方人才懂的「內梗」登場，更邀請宏碁創辦人施振榮、台通主持人李毅誠、小高潮色計事務所「色長」、小說家陳思宏等人成為「彰化之光」代表。遊戲中還藏有精美稀有閃卡，讓人愈玩愈上癮。

玩家每日可免費抽5包卡牌（共25張），透過完成任務如答題、按讚或踩點可解鎖17種成就。每張卡都能單獨下載，變身社群梗圖分享。為提升互動性，主辦單位還設計「製作桌面捷徑」功能，讓玩家能隨手進入遊戲，彷彿彰化版 Pokémon。

展覽期間，完整指定條件，將可至設計展現場兌換限量閃卡包（1 包 2 張）。（TDRI提供）展覽期間，完整指定條件，將可至設計展現場兌換限量閃卡包（1 包 2 張）。（TDRI提供）

線上蒐卡也能換在地優惠。遊戲與14間彰化店家合作推出「店家卡」，只要抽中指定卡牌，即可於展覽期間憑卡兌換飲品、小點或限定紀念品，讓抽卡從手機延伸到街頭。展覽期間更有限定活動，於10月10日至26日到彰化縣立美術館服務台打卡，即可獲得「實體閃卡分享包」（每日限量），集滿100張卡者還可抽「實體閃卡全套組」。

台灣設計研究院表示，今年台灣設計展主題「彰化行」，以「百寶圖鑑」遊戲開啟全民文化探索。期望透過遊戲設計讓民眾重新認識彰化，也讓外地人用玩樂方式親近在地文化。詳詢台灣設計展官網

