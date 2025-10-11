自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

新竹縣在地文化扎根有成 「竹風縣藝」奪英國FADA金獎

2025/10/11 12:33

新竹縣文化基金會攜手台灣特技團演出的《愛麗PU的奇境夢遊》。（擷取自新竹縣政府官網）新竹縣文化基金會攜手台灣特技團演出的《愛麗PU的奇境夢遊》。（擷取自新竹縣政府官網）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕財團法人新竹縣文化基金會為推廣公共文化平權，自2022年起執行的「竹風縣藝」展演計畫，榮獲2025年英國 Future Art & Design Award（FADA）的展覽與活動概念設計類金獎，肯定新竹縣深耕社區的文化創意實力。

舞鈴劇場於竹東客家戲曲公園上演的《海洋慶典》。（擷取自新竹縣政府官網）舞鈴劇場於竹東客家戲曲公園上演的《海洋慶典》。（擷取自新竹縣政府官網）

新竹縣長楊文科表示，新竹縣文化基金會秉持「以有限資源創造最大效益」的精神，透過「竹風縣藝」自2022年起以文化平權為核心宗旨，系統性地將優質藝術資源與文化教育合作引入13鄉鎮市。這項國際榮耀不僅是對多年努力的鼓勵，更與《新竹縣文化白皮書》所揭示的「縮短城鄉落差、建構文化共同體」的政策方向相互呼應。

新竹縣文化基金會將「靚靚客家新竹縣」展覽帶入桃園機場。（擷取自新竹縣政府官網）新竹縣文化基金會將「靚靚客家新竹縣」展覽帶入桃園機場。（擷取自新竹縣政府官網）

新竹縣文化基金會副執行長田芮熙說，自 2022 年至 2025 年間，「竹風縣藝」已在全縣各鄉鎮辦理多場活動，包括攜手台灣特技團演出的《愛麗PU的奇境夢遊》、舞鈴劇場於竹東客家戲曲公園上演的《海洋慶典》，以及多場客家戲曲巡演、視覺藝術展覽與技藝展演等。此外，基金會更將「靚靚客家新竹縣」展覽帶入桃園機場，擴大跨縣市影響力。

新竹縣文化基金會邀請松興戲劇團在新豐鄉鳳蓮宮演出客家大戲《明清兩國誌—鄭成功》。（擷取自新竹縣政府官網）新竹縣文化基金會邀請松興戲劇團在新豐鄉鳳蓮宮演出客家大戲《明清兩國誌—鄭成功》。（擷取自新竹縣政府官網）

縣府文化局長朱淑敏表示，「竹風縣藝」首次獲得英國FADA金獎，是對新竹縣在地方文化治理與創意產業結合策略的高度肯定。從客家大戲、閩南戲曲到原民歌舞等多元文化展演，縣府不僅將藝術帶入校園、社區與鄉鎮，更逐步實踐文化白皮書中「文化扎根在地、連結國際」的願景，同時也呼應 SDG17「永續發展夥伴關係」，透過跨團隊、跨族群、跨縣市的合作，建立文化共榮的典範。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應