新竹縣在地文化扎根有成 「竹風縣藝」奪英國FADA金獎

新竹縣文化基金會攜手台灣特技團演出的《愛麗PU的奇境夢遊》。（擷取自新竹縣政府官網）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕財團法人新竹縣文化基金會為推廣公共文化平權，自2022年起執行的「竹風縣藝」展演計畫，榮獲2025年英國 Future Art & Design Award（FADA）的展覽與活動概念設計類金獎，肯定新竹縣深耕社區的文化創意實力。

舞鈴劇場於竹東客家戲曲公園上演的《海洋慶典》。（擷取自新竹縣政府官網）

新竹縣長楊文科表示，新竹縣文化基金會秉持「以有限資源創造最大效益」的精神，透過「竹風縣藝」自2022年起以文化平權為核心宗旨，系統性地將優質藝術資源與文化教育合作引入13鄉鎮市。這項國際榮耀不僅是對多年努力的鼓勵，更與《新竹縣文化白皮書》所揭示的「縮短城鄉落差、建構文化共同體」的政策方向相互呼應。

請繼續往下閱讀...

新竹縣文化基金會將「靚靚客家新竹縣」展覽帶入桃園機場。（擷取自新竹縣政府官網）

新竹縣文化基金會副執行長田芮熙說，自 2022 年至 2025 年間，「竹風縣藝」已在全縣各鄉鎮辦理多場活動，包括攜手台灣特技團演出的《愛麗PU的奇境夢遊》、舞鈴劇場於竹東客家戲曲公園上演的《海洋慶典》，以及多場客家戲曲巡演、視覺藝術展覽與技藝展演等。此外，基金會更將「靚靚客家新竹縣」展覽帶入桃園機場，擴大跨縣市影響力。

新竹縣文化基金會邀請松興戲劇團在新豐鄉鳳蓮宮演出客家大戲《明清兩國誌—鄭成功》。（擷取自新竹縣政府官網）

縣府文化局長朱淑敏表示，「竹風縣藝」首次獲得英國FADA金獎，是對新竹縣在地方文化治理與創意產業結合策略的高度肯定。從客家大戲、閩南戲曲到原民歌舞等多元文化展演，縣府不僅將藝術帶入校園、社區與鄉鎮，更逐步實踐文化白皮書中「文化扎根在地、連結國際」的願景，同時也呼應 SDG17「永續發展夥伴關係」，透過跨團隊、跨族群、跨縣市的合作，建立文化共榮的典範。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法