台東美術館推出夜間美術館第2檔展覽 台東在地名人攝影師徐明正《夜漫漫》登場

台東在地知名攝影師徐明正歷來紀錄台東許多美景，如今新作品表現另一境界。（縣府提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東美術館持續推動「夜間美術館」夜光之窗計畫，第2檔展覽《夜漫漫》，由台東在地知名攝影藝術家徐明正帶來全新作品，即日起至11月27日，每日09:00至22:00。觀眾可於夜幕低垂之際，在光影交織中體驗夜的深邃與詩意。

縣府的夜間美術館呈現完全不同的美感。（縣府提供）

文化處表示，徐明正以「我不是拍我看到的，我是拍我感受到的」作為創作核心，他並引用藝術評論家肯尼斯·克拉克（Kenneth Clark）在《風景入藝》（Landscape into Art）所提出的「幻想風景」概念，透過攝影表達主觀的心理狀態與情感投射。在《夜漫漫》中，真實的山海夜色被轉化為承載人類情感、恐懼與渴望的符號。長時間曝光與光影處理，使夜空、星軌與地景超越現實，成為觀眾心靈投射場域。

徐明正成長於台東，因父親經營照相材料行，自幼便浸潤於影像氛圍中。自1970年起投入攝影創作，是台灣攝影界具代表性的藝術家之一。不僅活躍於國際攝影展場，亦曾任台東大學教育系、美術教育系兼任講師，以及台東縣攝影學會理事長，長年致力於地方攝影教育推廣。

文化處指出，《夜漫漫》是一場攝影展覽，更是一段心靈旅程。作品將東海岸夜色轉化為感受的風景，邀請觀眾在夜的靜謐裡重新凝視自己。文化處長李吉崇表示，「夜間美術館」夜光之窗計畫希望讓藝術走出白晝的侷限，延伸至夜晚，使夜色本身也成為藝術一部分。

