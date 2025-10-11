台中99歲翁活到老畫到老 油畫入選松柏國民美展

清水區99歲陳占鰲，以油畫作品〈歐洲風景〉入選松柏美展。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕阿公阿嬤太會畫！台中市港區藝術中心10月11日至11月9日推出的「2025中市松柏國民美展」，自2003年開辦以來已邁入第23屆，以「提倡國民美術活動，落實終身學習精神」為宗旨，專為年滿60歲以上、熱愛藝術創作的市民朋友搭建舞台。清水區99歲的陳占鰲，以油畫作品〈歐洲風景〉再度入選，成為焦點。

中市文化局表示，本屆展覽共邀集台中市25個行政區、240位長者參展，年齡層自60歲到高齡99歲，堪稱一場最能展現銀齡世代生命力的藝術饗宴！在這些作品中，有3位參展者年逾九旬、31位超過80歲，透過書法、水墨、水彩、油畫、雕塑、編織工藝等豐富媒材，傳遞出對生命、自然與生活的深刻感悟，展現出「活到老、學到老、創作到老」的精神風貌。

請繼續往下閱讀...

東勢區的91歲黃詹月琴女士（右3），以水墨作品〈花季紀盛〉入選松柏美展，獲頒感謝狀。（記者張軒哲攝）

陳占鰲習畫多年，今年以油畫作品〈歐洲風景〉參展，色彩溫潤的紅瓦屋舍與教堂尖塔錯落山林之間，層疊的綠意與遼闊藍天相映成趣，讓觀者彷彿置身歐洲小鎮，傳遞出長者心中對旅行、對世界風景的嚮往與浪漫情懷。

東勢區的91歲黃詹月琴女士，則以水墨作品〈花季紀盛〉描繪地方繁盛的花季與熱鬧人群，用畫筆將地方文化與人文風景定格，留下珍貴記憶。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法