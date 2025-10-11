自由電子報
巨幅刺繡挑戰《紅樓夢》鐵粉！「12金釵命運符號」你猜得出誰是誰？

2025/10/11 18:08

「異織獨繡：鳳甲美術館刺繡典藏選粹」即日起至2026年2月8日，在鳳甲美術館登場。（記者董柏廷攝）「異織獨繡：鳳甲美術館刺繡典藏選粹」即日起至2026年2月8日，在鳳甲美術館登場。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由財團法人邱再興文教基金會主辦、鳳甲美術館執行的「異織獨繡：鳳甲美術館刺繡典藏選粹」即日起至2026年2月8日，在鳳甲美術館登場。此次展覽精選鳳甲美術館典藏的40件刺繡作品，呈現1950年至1990年間中國現代刺繡技術的巔峰，同時也探討刺繡藝術在不同時代與文化脈絡下的獨特發展樣貌。其中，兩件作品蘇繡經典〈紅樓十二金釵〉與雙面全異繡成的湘繡〈花木蘭〉體現刺繡藝術的技術高度。

〈紅樓十二金釵〉蘇繡，作者不詳，211 × 305公分。（記者董柏廷攝）〈紅樓十二金釵〉蘇繡，作者不詳，211 × 305公分。（記者董柏廷攝）

蘇繡經典之作〈紅樓十二金釵〉中，觀眾可以看到一幅充滿細膩情感的華麗構圖。此作不僅展現刺繡技藝，更是一張充滿紅樓夢人物命運符號的考題。作品中的每個細節，都暗示著12金釵的個性與最終結局。如果是《紅樓夢》的鐵粉，不妨試著當場猜猜看：黛玉葬花場景中，白鶴是否象徵其孤高與悲涼？妙玉身後的荷花，是否預示著她清潔孤傲的命運？畫面中央，賈元春及家族姊妹以牡丹、玉蘭、楊柳襯托，傳達出她們春風得意卻短暫的命運。這件刺繡透過華美與詩意的結合，將角色的豐富情感與命運，透過繡線的搖曳感傳達出來，充滿感染力。

巨幅刺繡挑戰《紅樓夢》鐵粉！「12金釵命運符號」你猜得出誰是誰？〈花木蘭〉雙面全異繡，湘繡，黃淬鋒設計、王玉輝刺繡，98x59x26公分。（記者董柏廷攝影）〈花木蘭〉雙面全異繡，湘繡，黃淬鋒設計、王玉輝刺繡，98x59x26公分。（記者董柏廷攝影）

另一亮點作品，湘繡〈花木蘭〉以雙面全異繡的方式呈現，觀眾能在同一件作品的兩面，看到花木蘭截然不同的雙重樣貌，一面是她「將領時期」的英姿。駕馬出行、英姿豪爽，背後旌旗招展，展現威風凜凜的沙場氣勢。另一面，則是她「卸甲歸田」的柔美姿態，活脫脫就是《木蘭辭》中「脫我戰時袍，著我舊時裳，當窗理雲鬢，對鏡貼花黃」的寫照。這件作品完美展現了刺繡藝術如何在立體空間中，同時講述巾幗英雄的兩個階段，其細節之豐富、轉折之巧妙，讓觀眾在移動間看見木蘭的命運翻轉，也象徵女性身分的流動與自我選擇。

「異織獨繡」展不僅呈現刺繡工藝的極致，也讓觀眾重新思考傳統技藝在現代語境下的生命力。除了經典蘇繡、湘繡，展覽還收錄粵繡、蜀繡與近代創作，呈現不同地區工藝師如何以色線交織文化記憶。展覽詳詢鳳甲美術館官網。

