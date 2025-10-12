自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 看表演

「諸羅搖滾音樂祭」人氣天團「傻子與白痴」今壓軸登場

2025/10/12 12:04

「2025諸羅搖滾音樂祭」活動現場安排創意市集。（嘉市政府提供）「2025諸羅搖滾音樂祭」活動現場安排創意市集。（嘉市政府提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕今天是雙十連假最後一天，「2025諸羅搖滾音樂祭」今天在嘉義市中央廣場進入最後一天演出，將由14組樂團輪番登場熱力開唱，晚間人氣天團「傻子與白痴」壓軸登場，帶領樂迷進入光影交錯、音符流轉的音樂旅程，為兩日活動畫下完美句點。

「2025諸羅搖滾音樂祭」昨起一連兩天在嘉市中央廣場登場，邀請新人歌手政學zedx演唱。（嘉市政府提供）「2025諸羅搖滾音樂祭」昨起一連兩天在嘉市中央廣場登場，邀請新人歌手政學zedx演唱。（嘉市政府提供）

嘉義市府文化局長謝育哲表示，諸羅搖滾音樂祭不僅是一場音樂盛會，更是嘉義在地文化與國際接軌的重要舞台，希望透過音樂、市集與群眾互動，營造一場兼具共融、永續與創意的城市慶典。

謝育哲說，今年諸羅搖滾音樂祭首度導入「流行音樂人才培育計畫」，透過音樂創作工作坊與新聲徵選機制，從養成到演出建立完整鏈結，協助青年音樂人逐夢實現，也透過跨領域合作，串聯教育、產業與文化場域，為嘉義注入更多創意能量。

「2025諸羅搖滾音樂祭」吸引樂迷到場聽歌。（嘉市政府提供）「2025諸羅搖滾音樂祭」吸引樂迷到場聽歌。（嘉市政府提供）

今日演出於上午11點半開場，由「梁河懸」、東部壞男孩「東部壞男孩 Bad Boys From The East」等14組樂團接力開唱，展現新世代獨立音樂的多元創意與無限能量，晚間8點50分由入圍金曲獎的人氣天團「傻子與白痴」壓軸登場。

活動現場同時安排美食創意市集與餐飲區，讓樂迷可以邊欣賞音樂、邊享用美食。

