台南女兒日 台灣首位女建築師王秀蓮作品展登場

策展人許麗玉帶大家進行導覽。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕《王秀蓮建築展：未有地圖的人生》於文創PLUS台南創意中心展出，呈現台南女兒、台灣首位執業女建築師王秀蓮的建築作品與人生軌跡，走進她跨越時代、以堅毅與創意築夢的生命故事。即日起展至明年1月4日。

「台南女兒日」系列活動現場播映紀錄片。（台南市政府提供）

展覽除回顧王秀蓮的建築作品，透視她於日治與戒嚴時期之間，持續以專業與信念實踐現代建築美學的生命歷程。另響應「10月國際女孩日」精神，台南市文化局特別策劃「台南女兒日」系列活動，重映紀錄片《夢中故鄉：豐榮會．綠丘．南女中》。

王秀蓮建築展導覽，邀台南第二高等女學校校友參觀。（記者王姝琇攝）台南第二高等女學校校友、98歲王翠月出席紀錄片播放。（台南市政府提供）

本片獲台南女中校友會授權，由王秀蓮生前親自參與策畫與校友募資，成大歷史系教授陳梅卿擔任訪談、長榮大學資設院院長吳宏翔執導，透過影像記錄台南第二高等女學校校友群像，重現她們在戰前戰後動盪年代的青春故事與生命軌跡。

文化局長黃雅玲表示，本次展覽與紀錄片放映不僅向王秀蓮的建築精神致敬，更彰顯尊重歷史、勇於承擔的時代價值；王秀蓮曾言：「我們尊重歷史的過程，在這中間，在我們的環境裡，盡全力完成我們的責任。」這份對土地與時代的使命感，正是「台南女兒」精神的最佳寫照。盼「台南女兒日」能成為年度文化品牌，讓更多人透過藝術、建築與影像，認識這群在歷史浪潮中堅定發光的女性。

