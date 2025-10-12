百廟百門×數位神識 藝術修復師蔡舜任重現台灣文物風華

蔡舜任積極培育專業人才，希望提升台灣修復能量。（南市觀旅局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕藝術修復師蔡舜任近年專注台灣廟宇門神修復，發起「百廟門」企劃，預計修復100幅門神，今年更以門神結合數位藝術到歐洲展演，讓9尺高門神現身在「奧地利林茲電子藝術節」，讓世界驚艷台灣文化資產之美。

蔡舜任強調修復應理性務實，前置作業需經試版對色，不容臆測，並以最低限度的干預去支持原作。（南市觀旅局提供）

蔡舜任表示，他從小愛畫畫，就讀東海大學美術系時開始賣畫，畢業前夕發現畫作發霉，向指導老師蔣勳求助，才知可以修復；國立文化資產保存研究中心的工作經驗，也讓他對修復產生興趣。決定遠赴義大利佛羅倫斯習藝，逐漸累積實力。

蔡舜任團隊使用專用手術刀、對照修復前紅外線攝影圖，為門神彩繪進行乾式清潔作業。（南市觀旅局提供）

蔡舜任旅居歐美10年，曾在義大利烏菲茲美術館參與修復西方繪畫之父喬托經典畫作，也到美國協助修復風災受損油畫；2012年回國，從修復跨域到文資保存、典藏系統設計規劃、古蹟活化再利用，建立國際修復專業流程及規範，培育人才。

蔡舜任團隊企劃「百廟百門x數位神識」沈浸式展演，讓9尺高門神現身奧地利林茲電子藝術節。（南市觀旅局提供）

蔡舜任以科技輔助檢測原作細節，投入彩繪文物修護，如台南普濟殿、馬公廟、八吉境道署關帝廳、雲林西螺張廖家廟崇遠堂、台北艋舺龍山寺都有其團隊足跡，並持續在國際研討會發表成果，提升台灣藝術品、古蹟維護管理專業的能見度。

蔡舜任提及，旅居佛羅倫斯時見識過許多為宗教服務的經典畫作，移居台南後發現，藏身在廟宇的台灣傳統彩繪比起歐洲教堂不遑多讓，卻常被忽略。尤其台灣文資觀念發展較晚，壞了就翻新，或求速成，以致許多珍貴文資流失，實為可惜。

蔡舜任認為，想要保存傳統，不代表手法要很傳統，他希望用當代修復專業和極致工藝，盡力重現文物風華，也著手推廣「預防性保存」，以利延續其藝術、紀念價值。

蔡舜任串連企業贊助、文物管理單位、第三方監督機制，提出「百廟門」企劃，預計修復100幅門神作品。他說，門神是台灣廟宇藝術的經典代表性圖像與藝術，修復門神就是修復人心，期待有朝一日，也能讓世界看見台灣經典的無限可能。

