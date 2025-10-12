自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

百廟百門×數位神識 藝術修復師蔡舜任重現台灣文物風華

2025/10/12 12:17

蔡舜任積極培育專業人才，希望提升台灣修復能量。（南市觀旅局提供）蔡舜任積極培育專業人才，希望提升台灣修復能量。（南市觀旅局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕藝術修復師蔡舜任近年專注台灣廟宇門神修復，發起「百廟門」企劃，預計修復100幅門神，今年更以門神結合數位藝術到歐洲展演，讓9尺高門神現身在「奧地利林茲電子藝術節」，讓世界驚艷台灣文化資產之美。

蔡舜任強調修復應理性務實，前置作業需經試版對色，不容臆測，並以最低限度的干預去支持原作。（南市觀旅局提供）蔡舜任強調修復應理性務實，前置作業需經試版對色，不容臆測，並以最低限度的干預去支持原作。（南市觀旅局提供）

蔡舜任表示，他從小愛畫畫，就讀東海大學美術系時開始賣畫，畢業前夕發現畫作發霉，向指導老師蔣勳求助，才知可以修復；國立文化資產保存研究中心的工作經驗，也讓他對修復產生興趣。決定遠赴義大利佛羅倫斯習藝，逐漸累積實力。

蔡舜任團隊使用專用手術刀、對照修復前紅外線攝影圖，為門神彩繪進行乾式清潔作業。（南市觀旅局提供）蔡舜任團隊使用專用手術刀、對照修復前紅外線攝影圖，為門神彩繪進行乾式清潔作業。（南市觀旅局提供）

蔡舜任旅居歐美10年，曾在義大利烏菲茲美術館參與修復西方繪畫之父喬托經典畫作，也到美國協助修復風災受損油畫；2012年回國，從修復跨域到文資保存、典藏系統設計規劃、古蹟活化再利用，建立國際修復專業流程及規範，培育人才。

蔡舜任團隊企劃「百廟百門x數位神識」沈浸式展演，讓9尺高門神現身奧地利林茲電子藝術節。（南市觀旅局提供）蔡舜任團隊企劃「百廟百門x數位神識」沈浸式展演，讓9尺高門神現身奧地利林茲電子藝術節。（南市觀旅局提供）

蔡舜任以科技輔助檢測原作細節，投入彩繪文物修護，如台南普濟殿、馬公廟、八吉境道署關帝廳、雲林西螺張廖家廟崇遠堂、台北艋舺龍山寺都有其團隊足跡，並持續在國際研討會發表成果，提升台灣藝術品、古蹟維護管理專業的能見度。

蔡舜任提及，旅居佛羅倫斯時見識過許多為宗教服務的經典畫作，移居台南後發現，藏身在廟宇的台灣傳統彩繪比起歐洲教堂不遑多讓，卻常被忽略。尤其台灣文資觀念發展較晚，壞了就翻新，或求速成，以致許多珍貴文資流失，實為可惜。

蔡舜任認為，想要保存傳統，不代表手法要很傳統，他希望用當代修復專業和極致工藝，盡力重現文物風華，也著手推廣「預防性保存」，以利延續其藝術、紀念價值。

蔡舜任串連企業贊助、文物管理單位、第三方監督機制，提出「百廟門」企劃，預計修復100幅門神作品。他說，門神是台灣廟宇藝術的經典代表性圖像與藝術，修復門神就是修復人心，期待有朝一日，也能讓世界看見台灣經典的無限可能。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應