藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

豐原藝術家蔡友「水墨六十年」深情凝望自然與生命 台中葫蘆墩開展

2025/10/12 12:23

《艷彩系列》是蔡友赴日留學期間受四季色彩啟發的創作。（葫蘆墩文化中心提供）《艷彩系列》是蔡友赴日留學期間受四季色彩啟發的創作。（葫蘆墩文化中心提供）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市葫蘆墩文化中心「ART．豐原藝術家邀請展」，今年首展隆重推出「水墨六十年－蔡友水墨創作的成長與蛻變」，將水墨大師蔡友一甲子心血化為一場對自然與生命的深情凝望，展期至11月9日止，帶領觀者走入水墨流轉的世界，感受歲月、自然與心靈的共鳴。

蔡友屋宇系列作品《舊垣新歲》呈現歷經歲月淬鍊後的心靈回歸。（葫蘆墩文化中心提供）蔡友屋宇系列作品《舊垣新歲》呈現歷經歲月淬鍊後的心靈回歸。（葫蘆墩文化中心提供）

「ART．豐原藝術家邀請展」今年邁入第10年，每年邀請匯聚傑出藝術家，透過其深厚的人生歷練與展示藝術能量，以豐厚台中藝術文化實力，藝術家蔡友，就讀藝專三年級時便嶄露頭角，以第一名之姿榮獲全國美術展肯定，後赴日本筑波大學完成藝術碩士學位，返台任教，至台藝大書畫系主任退休，潛心水墨創作數十年，底蘊深厚，展現水墨創新獨到的氣勢格局。

葫蘆墩文化中心指出，蔡友代表作品《煙嵐日月潭》，描繪日月潭清晨煙嵐的空靈之美；「近期新作系列」描繪退休後重返南投埔里的山水風景，將山巒、雲霧轉化為靈動詩境，呈現藝術家歷經歲月淬鍊後的心靈回歸。

蔡友說，「行到水窮處，坐看雲起時」是他最愛的詩句，從中體察人生，遇到瓶頸困境，不必心懷罣礙，只要轉念即有重新的展望，而家鄉山水則是他魂牽夢縈的所在。作品《清音不染塵》，映照蔡友人生態度的轉折與哲思；《雕雲皓月》則勾勒埔里山城的夜色靜雅。

