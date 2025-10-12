自由電子報
總獎金65萬！雲林布袋戲劇本徵件延長至11月15日 盼激發新世代創作力

2025/10/12 17:57

雲林縣目前有逾120個立案布袋戲團，縣府今年推動三大旗艦計畫，盼提升偶戲能見度。（記者李文德攝）雲林縣目前有逾120個立案布袋戲團，縣府今年推動三大旗艦計畫，盼提升偶戲能見度。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林被譽為布袋戲的故鄉，立案的劇團超過120個，縣府今年6月啟動布袋戲傳習中心旗艦計畫，首波劇本創作徵件，祭出總獎金65萬元。文觀處長陳璧君指出，現已收到近10件，考量劇本撰寫時間，因此收件延長至11月15日，預計年底啟動旗艦節目製作及經典劇目巡演徵選。

雲林縣府推動布袋戲劇本徵件，考量腳本撰寫難度高，因此延長收件11月15日。（圖由雲林縣政府提供）雲林縣府推動布袋戲劇本徵件，考量腳本撰寫難度高，因此延長收件11月15日。（圖由雲林縣政府提供）

陳璧君指出，今年推動劇本創作、旗艦節目製作及經典劇目巡演等三大旗艦計畫，6月起登場為劇本創作徵件，廣邀全國優秀創作者參與，徵求兼具創新思維與藝術厚度的優質劇本，接著經評審委員選出5件優質腳本，第1名獎金30萬元、第2名15萬元、第3名10萬元、佳作2名各5萬元。

陳璧君表示，由於布袋戲腳本撰寫難度高，因此到目前為止徵件數近10件，考量優秀人才撰寫時間，因此將原定10月15日的截止日期延長至11月15日，目前也積極與戲曲學院聯繫，盼能有優秀的戲劇人才可以投件，相關報名資訊可上文觀處官網查詢。

陳璧君指出，5件劇本出爐後，將辦理團隊徵選，分為「旗艦節目製作暨巡演」及「經典劇目巡演」，前者廣邀全國布袋戲團能先針對自己喜愛的劇碼進行「試鏡」，最後由評審委員篩選5處團隊，最高每團可有128萬補助；後者，盼各劇團能將曾經演出過的經典劇本重新演繹，也由委員篩選出5組，最高可補助52萬元。

文觀處指出，兩項徵選可重複報名，預期年底前啟動徵選，期待展現布袋戲多元風貌與時代生命力，為傳統藝術注入新世代的創意。

