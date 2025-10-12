布袋戲劇本多難編寫？ 藝師盤整關鍵原因有「這些」

藝師認為，目前了解布袋戲、會寫布袋戲劇本的人才較少，可能都是偶戲劇本難解的原因。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣府今年啟動布袋戲傳習中心旗艦計畫，首波劇本創作徵件祭出總獎金65萬元，不過目前為止約10件投稿。有藝師認為，布袋戲劇本撰寫難度高，也缺乏偶戲編劇人才，且劇團並不在意補助多少，只希望能將「戲演好」，顧好品質。

真雲林閣掌中劇團團長李京曄認為，會寫布袋戲劇本的人其實很少，也沒有專門的學校可教導，加上會用台語文撰寫的人才也不多，與「人劇」不同的是，布袋戲是以一人主演詮釋所有角色的聲音、個性，因此劇本撰寫者如何針對主演的特色寫出適合劇情便是難度，加上如何用「偶」來詮釋劇情細節，如何把「人」、「偶」劇做出差異性，就很看重編劇功力。

五洲小桃源掌中劇團團長陳文哲也坦言，偶戲能做出的動作有限，與人劇不同，因此編劇就需要考量。再者，早期劇團在演出時主要是以口耳相傳演出大綱，少有文字紀錄，因此歷史劇等劇本可能有些史實問題需要調整，光是查詢史書、重新爬梳，就得花費大部分時間，這也是布袋戲劇本難撰寫的主因。

2人都認為，其實一個好的劇本有如「數年磨一劍」，全都依賴表演者平時對於生活周遭議題的關心，也要針對故事的相關背景田野調查，其實公部門都有心想為偶戲出力，都是好事，不過將「戲演好」、顧好品質，還是「藝術者的堅持」。

