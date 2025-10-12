自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

布袋戲劇本多難編寫？ 藝師盤整關鍵原因有「這些」

2025/10/12 17:58

藝師認為，目前了解布袋戲、會寫布袋戲劇本的人才較少，可能都是偶戲劇本難解的原因。（記者李文德攝）藝師認為，目前了解布袋戲、會寫布袋戲劇本的人才較少，可能都是偶戲劇本難解的原因。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣府今年啟動布袋戲傳習中心旗艦計畫，首波劇本創作徵件祭出總獎金65萬元，不過目前為止約10件投稿。有藝師認為，布袋戲劇本撰寫難度高，也缺乏偶戲編劇人才，且劇團並不在意補助多少，只希望能將「戲演好」，顧好品質。

藝師認為，如何讓「偶」來詮釋劇情細節，更是考驗每位編劇的功力。（記者李文德攝）藝師認為，如何讓「偶」來詮釋劇情細節，更是考驗每位編劇的功力。（記者李文德攝）

真雲林閣掌中劇團團長李京曄認為，會寫布袋戲劇本的人其實很少，也沒有專門的學校可教導，加上會用台語文撰寫的人才也不多，與「人劇」不同的是，布袋戲是以一人主演詮釋所有角色的聲音、個性，因此劇本撰寫者如何針對主演的特色寫出適合劇情便是難度，加上如何用「偶」來詮釋劇情細節，如何把「人」、「偶」劇做出差異性，就很看重編劇功力。

藝師認為，如何讓「偶劇」來詮釋劇情細節，與「人劇」有所區別，考驗編劇功力。（記者李文德攝）藝師認為，如何讓「偶劇」來詮釋劇情細節，與「人劇」有所區別，考驗編劇功力。（記者李文德攝）

五洲小桃源掌中劇團團長陳文哲也坦言，偶戲能做出的動作有限，與人劇不同，因此編劇就需要考量。再者，早期劇團在演出時主要是以口耳相傳演出大綱，少有文字紀錄，因此歷史劇等劇本可能有些史實問題需要調整，光是查詢史書、重新爬梳，就得花費大部分時間，這也是布袋戲劇本難撰寫的主因。

藝師認為，如何讓「偶劇」來詮釋劇情細節，與「人劇」有所區別，考驗編劇功力。（記者李文德攝）藝師認為，如何讓「偶劇」來詮釋劇情細節，與「人劇」有所區別，考驗編劇功力。（記者李文德攝）

2人都認為，其實一個好的劇本有如「數年磨一劍」，全都依賴表演者平時對於生活周遭議題的關心，也要針對故事的相關背景田野調查，其實公部門都有心想為偶戲出力，都是好事，不過將「戲演好」、顧好品質，還是「藝術者的堅持」。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應